Афиша Москвы: фестиваль «Город неравнодушных» и концерт Надежды Кадышевой

В эти выходные москвичей ждут на фестивале «Город неравнодушных», где будут работать 10 площадок и 30 благотворительных организаций. Организуют мастер-классы по рукоделию: можно сделать украшение из бисера, свечи и другие подарки себе или близким. В зонах развлечения предлагают поиграть в дартс или преодолеть полосу препятствий на велосипеде.

На ярмарке можно приобрести товары ручной работы благотворительных организаций: вязаные игрушки, посуду, одежду и многое другое - средства будут направлены на помощь подопечным некоммерческих организаций. До 14 апреля примите участие в полезных акциях, мастер-классах, встречах с экспертами от «Мосволонтера» и получите баллы, которые можно обменять на эксклюзивный мерч в «Добролавке» на фестивале. Регистрация на мероприятие на сайте фестиваля yarmarkablago.ru

Хлебозавод № 9 м. «Дмитровская», ул. Новодмитровская, 1, стр. 17.

13, 14 апреля. 11.00 - 20.00.

Вход свободный.

Концерт 6+

У Надежды Кадышевой идет тур по стране, в середине которого артистка выступит с концертной программой «Светят звезды» в Москве. Кадышева исполнит народные песни с ансамблем «Золотое кольцо» - обещают живой концерт с лучшим репертуаром коллектива.

Театр «Золотое кольцо»

м. «Дмитровская», ул. Тимирязевская, 17.

13 апреля. 19.00.

От 2500.

Спектакль 6+

«Детский альбом Чайковского» - часовой музыкальный иммерсивный спектакль для всей семьи. Это совместный проект Нового театра и Московского оперного дома. Сюжет спектакля развивается в соответствии с драматургией «Детского альбома» Петра Ильича Чайковского, самого знаменитого сборника классической музыки для детей: утро, день и вечер ребенка. Сбор гостей за полчаса до начала представления: для детей организован художественный мастер-класс под руководством профессиональных аниматоров. В цикле несколько сюжетных и смысловых уровней: безудержная детская энергия в играх и танцах, мечты о путешествиях, открытие для себя культуры разных стран и даже серьезные темы - размышления о религии, радости юности и первые утраты, первая любовь.

Детей ждет много событий и приключений. К примеру, они проснутся зимним морозным утром в старинном особняке, познакомятся с феями, которые под звуки живого камерного оркестра проведут их по усадьбе. Мальчики под командованием бравых офицеров под музыку знаменитого «Марша деревянных солдатиков» примут участие в гонках на игрушечных лошадках, а девочкам организуют чаепитие и встречу с заболевшей, а затем новой куклой. Поделки, которые перед началом спектакля дети смастерят и нарисуют под руководством художников, они подарят своим мамам. А хор в это время споет чудесные строки Виктора Лунина, сочиненные на музыку Чайковского: «Добрее нет тебя, любимей нет тебя, никого, нигде, мама моя…» Будет бал в сопровождении настоящего живого оркестра.

Новый театр

м. «Лубянка», ул. Мясницкая, 7, стр. 2.

14, 28 апреля. 12.00, 14.00.

3500.

Мастер-класс 12+

Посетители выставки «Россия» смогут своими руками смастерить кокошник, который считается самым нарядным русским головным убором. В каждом регионе были свои традиции его изготовления. Костромской аксессуар очень красивый. На стенде Костромской области все желающие могут посетить мастер-класс и сделать головной убор из бумаги, а потом расписать красками.