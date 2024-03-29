Афиша Москвы: «Женский Стендап» и «Удачные песни»

Традиционный концерт «Удачные песни» - это шоу, где популярные артисты исполняют песни, которые должны создать весеннее настроение. Хиты и новые песни споют: Лев Лещенко, Михаил Шуфутинский, Николай Басков, Слава, Наташа Королева, Ольга Бузова, Татьяна Буланова, Анна Семенович, Наталия Гулькина и многие другие артисты.
- Live Арена
- МЦД-1 «Сколково», р. п. Новоивановское, ул. Западная, 145.
- 6 апреля. 19.00.
- От 1500.
Ярмарка 6+
На международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fictioN будет работать территория познания для детей и подростков, а в основной программе для взрослых любителей литературы запланировано примерно четыреста событий - круглые столы, встречи с популярными авторами, познавательные лекции. Будет книжная распродажа, презентации новинок художественной и научно-популярной литературы, выставки и продажи антикварных книг, комиксов и винила. На ярмарке организуют проект помощи сельским библиотекам «Книги людям» - вы сможете купить хорошие книги современных авторов и отправить их прямо в руки библиотекарям.
- Гостиный Двор
- м. «Охотный Ряд», ул. Ильинка, 4.
- 4 - 6 апреля. 11.00 - 21.00.
- 7 апреля. 11.00 - 20.00.
- От 400.
Концерт 6+
Победитель второго сезона телешоу «Голос», лауреат международных конкурсов Сергей Волчков по традиции на свой день рождения дает сольник в Государственном Кремлевском дворце. Волчкова слушатели узнают по его бархатному баритону, а исполняет он самый разный репертуар. Артист обещает исполнить хиты советских, российских и зарубежных композиторов, классические произведения и песни, написанные специально для него. Будут звездные гости и телесъемка концерта. Сергей Волчков выступает с Президентским оркестром Республики Беларусь.
- Государственный Кремлевский дворец
- м. Библиотека им. Ленина, ул. Воздвиженка, 1.
- 3 апреля. 19.00.
- От 600.
Шоу 18+
«Женский Стендап» на ТНТ - это популярная площадка для выступлений женщин-комиков. Звезды жанра подготовили к Дню юмора большое шоу с новыми номерами. Обещают, что женский юмор будет порой жестковат, шутить собрались на самые разные темы. Юмор в стилистике упомянутой выше передачи, поэтому и название шоу «Женский Стендап», и участницы - звезды телепрограммы: Ирина Мягкова, Зоя Яровицына, Мария Маркова, Надежда Джабраилова, Александра Муратова, Карина Мейханаджян, Маргарита Родина и многие другие.
- «Крокус Сити Холл»
- м. «Мякинино», ул. Международная, 20.
- 30 марта. 19.00.
- От 2000.
Юмористическая программа 16+
Съемки новых выпусков юмористического телешоу «Уральские пельмени» пройдут в апреле. А значит, что уже скоро зрители смогут искать себя на СТС, где показывают шоу, - случается, что публика в зале оказывается в кадре. Снимают программы под названием «ВУЗ в рукаве» и «Шапито в пальто». Звезды проекта - Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Дмитрий Соколов, Вячеслав Мясников, Дмитрий Рожков, Ксения Корнева, Роман Пустовалов и другие артисты.
- БКЗ «Космос»
- м. «ВДНХ», пр-т Мира, 150.
- 18 - 21 апреля. 20.00.
- От 5500.
Народные песни 6+
Фото: канал «Россия 1»
У Надежды Кадышевой идет тур по стране, в середине которого артистка выступит с концертной программой «Светят звезды» в Москве. Кадышева споет народные песни с ансамблем «Золотое кольцо» - обещают живой зажигательный концерт. В ходе программы на сцене и поют, и пляшут, а сама Кадышева меняет очень красивые народные костюмы.
Театр «Золотое кольцо»
м. «Дмитровская», ул. Тимирязевская, 17.
13 апреля. 19.00.
От 3000.
Спектакль 16+
Театральная премьера весны «Повести Пушкина» - спектакль к 225-летию Александра Сергеевича, которое будем отмечать летом. Постановка по «Повестям Белкина». Главный режиссер Театра им. Вахтангова Анатолий Шульев рассказывает: «Спектакль будет посвящен хитросплетениям судьбы. История про житейское море, которое существует по каким-то своим, высшим законам. Ты не всегда можешь управлять стихией, но можешь выбирать, куда тебе идти. Пушкин, как настоящий романтик, преломляет в своем воображении реальную жизнь, идеализируя ее и наполняя особой красотой. Пушкин очень содержательный, таинственный. И эти тайны хочется разгадывать. Мы будем много говорить о времени, и ключевой посыл всей истории - мысль о том, что за смертью всегда следует новая жизнь и этот круговорот вечен». Спектакль идет три часа двадцать минут с одним антрактом. В постановке заняты: Валерий Ушаков, Александр Горбатов, Юрий Шлыков, Александр Рыщенков, Анна Антонова и молодые артисты труппы.
Театр им. Вахтангова
м. «Смоленская», ул. Арбат, 26.
5 апреля. 19.00.
От 1000.