Афиша Москвы: «Женский Стендап» и «Удачные песни»

Традиционный концерт «Удачные песни» - это шоу, где популярные артисты исполняют песни, которые должны создать весеннее настроение. Хиты и новые песни споют: Лев Лещенко, Михаил Шуфутинский, Николай Басков, Слава, Наташа Королева, Ольга Бузова, Татьяна Буланова, Анна Семенович, Наталия Гулькина и многие другие артисты.

Live Арена

МЦД-1 «Сколково», р. п. Новоивановское, ул. Западная, 145.

6 апреля. 19.00.

От 1500.

Ярмарка 6+

На международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fictioN будет работать территория познания для детей и подростков, а в основной программе для взрослых любителей литературы запланировано примерно четыреста событий - круглые столы, встречи с популярными авторами, познавательные лекции. Будет книжная распродажа, презентации новинок художественной и научно-популярной литературы, выставки и продажи антикварных книг, комиксов и винила. На ярмарке организуют проект помощи сельским библиотекам «Книги людям» - вы сможете купить хорошие книги современных авторов и отправить их прямо в руки библиотекарям.

Гостиный Двор

м. «Охотный Ряд», ул. Ильинка, 4.

4 - 6 апреля. 11.00 - 21.00.

7 апреля. 11.00 - 20.00.

От 400.

Концерт 6+

Победитель второго сезона телешоу «Голос», лауреат международных конкурсов Сергей Волчков по традиции на свой день рождения дает сольник в Государственном Кремлевском дворце. Волчкова слушатели узнают по его бархатному баритону, а исполняет он самый разный репертуар. Артист обещает исполнить хиты советских, российских и зарубежных композиторов, классические произведения и песни, написанные специально для него. Будут звездные гости и телесъемка концерта. Сергей Волчков выступает с Президентским оркестром Республики Беларусь.

Государственный Кремлевский дворец

м. Библиотека им. Ленина, ул. Воздвиженка, 1.

3 апреля. 19.00.

От 600.

Шоу 18+

«Женский Стендап» на ТНТ - это популярная площадка для выступлений женщин-комиков. Звезды жанра подготовили к Дню юмора большое шоу с новыми номерами. Обещают, что женский юмор будет порой жестковат, шутить собрались на самые разные темы. Юмор в стилистике упомянутой выше передачи, поэтому и название шоу «Женский Стендап», и участницы - звезды телепрограммы: Ирина Мягкова, Зоя Яровицына, Мария Маркова, Надежда Джабраилова, Александра Муратова, Карина Мейханаджян, Маргарита Родина и многие другие.

« Крокус Сити Холл »

» м. «Мякинино», ул. Международная, 20.

30 марта. 19.00.

От 2000.

Юмористическая программа 16+

Съемки новых выпусков юмористического телешоу «Уральские пельмени» пройдут в апреле. А значит, что уже скоро зрители смогут искать себя на СТС, где показывают шоу, - случается, что публика в зале оказывается в кадре. Снимают программы под названием «ВУЗ в рукаве» и «Шапито в пальто». Звезды проекта - Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Дмитрий Соколов, Вячеслав Мясников, Дмитрий Рожков, Ксения Корнева, Роман Пустовалов и другие артисты.

БКЗ «Космос»

м. «ВДНХ», пр-т Мира, 150.

18 - 21 апреля. 20.00.

От 5500.

Народные песни 6+