Афиша Москвы: концерт Шуфутинского и цирковое шоу

Звезда шансона Михаил Шуфутинский весь март колесит с туром по стране. 13 апреля будет дома, где в кругу семьи отметит 76-й день рождения, а через три дня даст большой концерт в столице. Обычно билеты на выступления Михаила Захарьевича заканчиваются за несколько недель до мероприятия, пока они еще есть в продаже. Будут все хиты, новые композиции и телесъемка концерта.

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.

16 апреля. 19.00.

От 1000.

Цирковое шоу 0+

Музыкально-цирковое шоу для всей семьи «Чиполлино» - это поучительная история про мальчика-луковку о том, что в жизни не важно, с какой ты грядки. На сцене будет сказка с живым вокалом от артистов и цирковыми номерами от воздушных гимнастов, эквилибристов, акробатов.

« Вегас Сити Холл »

» м. «Мякинино», Международная ул., 12.

30, 31 марта. 6, 7 апреля. 12.00, 15.00.

От 800.

Концерт 12+

Группа «Пикник» даст весенние концерты с симфоническим оркестром. Рокеры споют свои хиты и презентуют новые песни, среди которых уже полюбившаяся слушателям композиция «Ничего, ничего не бойся!». Фраза из нее «встряхнем расцветающий день» уже стала любимой у фанатов коллектива. В концертах участвует Международный симфонический оркестр «Таврический», художественный руководитель - Михаил Голиков.

« Крокус Сити Холл »

» м. «Мякинино», Международная ул., 20.

22 марта. 20.00. 23 марта. 19.00.

От 1200.

Спектакль 12+

Гарик Сукачев поставил спектакль «САШАШИШИН» по роману - лауреату «Русского Букера» Александры Николаенко «Убить Бобрыкина». Главный герой - «особенный» человек Саша Шишин - аутист. Он живет со сварливой и властной матерью, влюблен в соседку Таню и ненавидит одноклассника и соперника-разлучника Бобрыкина. На сцене перемешаны во времени истории из жизни героев. Режиссер спектакля Гарик Сукачев объясняет: «Если говорить о самой пьесе, то она живет абсолютно своей жизнью и не так, как живет роман. Все-таки то, над чем я работаю, является лиричной историей, которой, по сути, в романе нет». Образ главного героя у актера Дмитрия Смолева вышел убедительным - манера речи, мимика, перепады настроения, при этом никакой спекуляции на чувстве жалости. Первые отзывы о премьерной постановке сезона от зрителей эмоциональные: «и поплакали, и посмеялись». Многие отмечают шикарные декорации, отличную хореографию и музыкальное сопровождение постановки.

«Современник»

м. «Чистые пруды», Чистопрудный бульвар, 19.

20, 21, 22 марта. 25, 26, 27 апреля. 19.00.

От 800.

Экскурсия 6+