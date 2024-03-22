Афиша Москвы: концерт Шуфутинского и цирковое шоу

Звезда шансона Михаил Шуфутинский весь март колесит с туром по стране. 13 апреля будет дома, где в кругу семьи отметит 76-й день рождения, а через три дня даст большой концерт в столице. Обычно билеты на выступления Михаила Захарьевича заканчиваются за несколько недель до мероприятия, пока они еще есть в продаже. Будут все хиты, новые композиции и телесъемка концерта.
- Государственный Кремлевский дворец
- м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.
- 16 апреля. 19.00.
- От 1000.
Цирковое шоу 0+
Музыкально-цирковое шоу для всей семьи «Чиполлино» - это поучительная история про мальчика-луковку о том, что в жизни не важно, с какой ты грядки. На сцене будет сказка с живым вокалом от артистов и цирковыми номерами от воздушных гимнастов, эквилибристов, акробатов.
- «Вегас Сити Холл»
- м. «Мякинино», Международная ул., 12.
- 30, 31 марта. 6, 7 апреля. 12.00, 15.00.
- От 800.
Концерт 12+
Группа «Пикник» даст весенние концерты с симфоническим оркестром. Рокеры споют свои хиты и презентуют новые песни, среди которых уже полюбившаяся слушателям композиция «Ничего, ничего не бойся!». Фраза из нее «встряхнем расцветающий день» уже стала любимой у фанатов коллектива. В концертах участвует Международный симфонический оркестр «Таврический», художественный руководитель - Михаил Голиков.
- «Крокус Сити Холл»
- м. «Мякинино», Международная ул., 20.
- 22 марта. 20.00. 23 марта. 19.00.
- От 1200.
Спектакль 12+
Гарик Сукачев поставил спектакль «САШАШИШИН» по роману - лауреату «Русского Букера» Александры Николаенко «Убить Бобрыкина». Главный герой - «особенный» человек Саша Шишин - аутист. Он живет со сварливой и властной матерью, влюблен в соседку Таню и ненавидит одноклассника и соперника-разлучника Бобрыкина. На сцене перемешаны во времени истории из жизни героев. Режиссер спектакля Гарик Сукачев объясняет: «Если говорить о самой пьесе, то она живет абсолютно своей жизнью и не так, как живет роман. Все-таки то, над чем я работаю, является лиричной историей, которой, по сути, в романе нет». Образ главного героя у актера Дмитрия Смолева вышел убедительным - манера речи, мимика, перепады настроения, при этом никакой спекуляции на чувстве жалости. Первые отзывы о премьерной постановке сезона от зрителей эмоциональные: «и поплакали, и посмеялись». Многие отмечают шикарные декорации, отличную хореографию и музыкальное сопровождение постановки.
- «Современник»
- м. «Чистые пруды», Чистопрудный бульвар, 19.
- 20, 21, 22 марта. 25, 26, 27 апреля. 19.00.
- От 800.
Экскурсия 6+
Фото: Софья Сандурская/Агенство «Москва»
Экскурсии в Лунариум заинтересуют и взрослых, и детей, потому что он не уступает мировым научным центрам и музеям. В интерактивных экспонатах, конструкциях и техническом обеспечении воплощены инновационные решения российских разработчиков. Фишка в том, что экспонаты с высокой точностью моделируют природные физические явления. Ни один из них не предлагает единообразный сценарий взаимодействия - это всегда будет ваш личный опыт. На интерактивной экскурсии можно примерить роль ученого-испытателя.
Московский планетарий
м. «Баррикадная», Садовая-Кудринская ул., 5, стр. 1.
23, 24 марта. 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00.
1100.
Комедия 16+
Фото: Елена Лапина/Театр Моссовета
Жанр постановки «СтароМодная комедия» по пьесе Алексея Арбузова - мистическая комедия-притча. Это переосмысление советской пьесы о встрече двух немолодых одиноких людей с кучей личных проблем, в которых они замкнулись. Эти двое поняли и полюбили друг друга. Главные роли играют Ирина Климова и Владимир Майзингер.
Театр Моссовета
м. «Маяковская», Большая Садовая ул., 16, с. 1.
24 марта, 12 апреля. 19.00.
От 1000.
Выставка 12+
Михаилу Жванецкому в марте этого года могло бы исполниться 90 лет. Писатель-сатирик умер четыре года назад. К юбилею народного артиста в Москве открылся выставочный проект «Михаил Жванецкий. А юмор - это жизнь!». На выставке представлены рукописи и личные вещи Жванецкого, записки из зала с концертов, афиши-плакаты, редкие фото из личного архива, портреты, сделанные фотографом и писателем Юрием Ростом. Среди экспонатов - непременный атрибут всех выступлений Михаила Михайловича - портфель, который артисту когда-то подарил его отец. В рамках выставки галерея проводит конкурс, три победителя которого получат книги сатирика с автографами жюри и памятные сувениры с цитатами писателя. В жюри входят вдова артиста Наталья Жванецкая, Юрий Рост и Клара Новикова. Для участия нужно выбрать монолог Жванецкого из предложенных и прочесть его на видео. Условия конкурса на сайте www.art-story.com. Для пенсионеров вход бесплатный.
Галерея современного искусства Artstory
м. «Тверская», Старопименовский переулок, 14.
До 24 марта. Вторник - воскресенье. 12.00 - 20.00.
200.
Сатирические монологи 12+
Писатель-сатирик Семен Альтов умеет поднимать настроение публике разных возрастов. Его сатирические и просто очень смешные монологи написаны на самые разные темы, а фирменные невозмутимые интонации Альтова публика обожает. Семен Теодорович читает очень смешные рассказы, сделав при этом лицо кирпичом. Семен Альтов предупреждает, что с хандрой лучше всего помогает справиться смех. Как шутит Альтов: «Душа болит. Станешь лечить - начинает болеть печень».
Театр музыки и шоу «III Рим»
станция «Пушкино», Красноармейское шоссе, стр. 104.
24 марта. 18.00.
От 1200.