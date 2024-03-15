Афиша Москвы: концерт российских звезд и выставка в «Аптекарском огороде»

Концертной программой «Избранное» отметит 98-летие знаменитый композитор, народный артист России Александр Зацепин. Строки песен, положенные на музыку автора, давно стали крылатыми. Александр Сергеевич написал музыку к 75 фильмам, многие из которых любит вся страна: «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев» и многие другие. На концерте прозвучат не только знаменитые произведения композитора, но и новые.
Споют: Лев Лещенко, Полина Гагарина, Пелагея, Кристина Орбакайте, Дмитрий Харатьян, Сергей Волчков, Евгений Кунгуров, Зара, Филипп Киркоров, Александр Маршал, Наталья Варлей, Александр Буйнов, Наташа Королева, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Аглая Шиловская и другие артисты. При участии Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации. Первый канал будет проводить телесъемку концерта.
- Государственный Кремлевский дворец
- м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.
- 16 марта. 18.00.
- От 3000.
Концерт 12+
Танцевальный концерт называется «Сцена. Начало». Это перформанс из 19 танцевальных номеров в различных стилях. В мероприятии участвуют финалисты шоу «Танцы» на ТНТ, победители танцевальных соревнований и фестивалей, чемпионы мира и Европы в танцевальных батлах.
- «Вегас Сити Холл»
- м. «Мякинино», ул. Международная, 12.
- 28 марта. 20.00.
- От 600.
Премьера 16+
Билеты на эту премьеру нужно покупать заранее. Спектакль «Жаркое ковидное лето» по пьесе Ярославы Пулинович о недавних событиях поставила режиссер Татьяна Архипцова. Алевтина Павловна (народная артистка Ольга Яковлева) специалист по Достоевскому, она с дочкой и внучкой проживает жаркое ковидное лето в пререканиях. Домочадцы мозолят друг другу глаза и конфликтуют. 24/7. Отдушиной для Алевтины Павловны стал пес-найденыш, которого она назвала, как своего любимого писателя - Федором Михайловичем. Эту роль играет заслуженный артист Владимир Тимофеев.
- МХТ им. Чехова
- м. «Охотный Ряд», Камергерский пер., 3.
- 5 апреля. 19.00.
- От 2000.
Театральная фантазия 6+
Премьерная театральная фантазия в 2 действиях по А.П. Чехову под названием «Каштанка» вышла к 135-летию одноименного рассказа. Дети и родители в «сказке из собачьей жизни» разглядят внимательный и наивный взгляд Каштанки на людей и события. И вместе с ней будут удивляться, радоваться, размышлять о доброте и верности.
- Московский театр кукол
- м. «Бауманская», ул. Спартаковская, 26/30.
- 14 марта. 17.00. 28 марта. 14.00.
- От 900.
Выставка 0+
Фото: Александр Глуз/КП
До 17 марта у вас есть возможность попасть на выставку «Репетиция весны». Тысячи тюльпанов расцвели на 2 месяца раньше срока. Такое раннее цветение помогает осуществить методика выгонки: для луковиц создаются специальные условия, благодаря которым они просыпаются. На выставке представлены различные сорта тюльпанов: одни пахнут яблоками, другие арбузами или карамелью. Некоторые цветы похожи на розы, другие - на пионы или горящее пламя. Тема «Репетиции весны - 2024»: «Россия - родина тюльпанов». Лучше купить билет онлайн и прийти к открытию, иначе - огромные очереди.
- «Аптекарский огород»
- м. «Проспект Мира», пр. Мира, 26/1.
- По 17 марта. 10.00 - 20.00.
- От 300.
Творческий вечер 6+
Лариса Рубальская готовит творческий вечер «40 лет с песней по жизни». Будет травить байки, читать стихи, споет и сама поэтесса и звезды, которые давно исполняют хиты на ее слова. На юбилейном вечере споют: Маша Распутина, Екатерина Шаврина, Александр Панайотов, Татьяна Буланова, Марк Тишман, Татьяна Овсиенко, Алексей Петрухин, Игорь Наджиев, группа «Сентябрь», Зара, Феликс Царикати, Сергей Рогожин, Виктор Чайка, Александр Айвазов, группа «Республика», Михаил Муромов, Вера Алдонина и многие другие артисты. Рубальская написала стихи к песням: «Капитан», «Транзитный пассажир», «Угонщица», «Напрасные слова», «На два дня», «Странная женщина», «Сквозняки» и несколько сотен других.
- «Крокус Сити Холл»
- м. «Мякинино»,
- ул. Международная, 20.
- 17 марта. 17.00.
- От 800.
Спектакль 12+
Первые зрители премьерного спектакля «Мой нежный зверь» оставили позитивные отзывы в стиле «Андрей Чернышов - великолепный Камышев», «Классика в традициях Малого театра». Это постановка режиссера Андрея Житинкина по повести А. П. Чехова «Драма на охоте». Зритель помнит сюжет по художественному фильму «Мой ласковый и нежный зверь» 1978 года режиссера Эмиля Лотяну. В спектакле Камышева играет Андрей Чернышов (в фильме эту роль сыграл Олег Янковский), Оленьку Скворцову - Варвара Шаталова (в фильме играла Галина Беляева).
- Малый театр
- м. «Театральная», Театральный проезд, 1.
- 29 марта. 19.00.
- От 900.