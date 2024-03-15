Афиша Москвы: концерт российских звезд и выставка в «Аптекарском огороде»

Концертной программой «Избранное» отметит 98-летие знаменитый композитор, народный артист России Александр Зацепин. Строки песен, положенные на музыку автора, давно стали крылатыми. Александр Сергеевич написал музыку к 75 фильмам, многие из которых любит вся страна: «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев» и многие другие. На концерте прозвучат не только знаменитые произведения композитора, но и новые.

Споют: Лев Лещенко, Полина Гагарина, Пелагея, Кристина Орбакайте, Дмитрий Харатьян, Сергей Волчков, Евгений Кунгуров, Зара, Филипп Киркоров, Александр Маршал, Наталья Варлей, Александр Буйнов, Наташа Королева, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Аглая Шиловская и другие артисты. При участии Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации. Первый канал будет проводить телесъемку концерта.

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.

16 марта. 18.00.

От 3000.

Концерт 12+

Танцевальный концерт называется «Сцена. Начало». Это перформанс из 19 танцевальных номеров в различных стилях. В мероприятии участвуют финалисты шоу «Танцы» на ТНТ, победители танцевальных соревнований и фестивалей, чемпионы мира и Европы в танцевальных батлах.

« Вегас Сити Холл »

» м. «Мякинино», ул. Международная, 12.

28 марта. 20.00.

От 600.

Премьера 16+

Билеты на эту премьеру нужно покупать заранее. Спектакль «Жаркое ковидное лето» по пьесе Ярославы Пулинович о недавних событиях поставила режиссер Татьяна Архипцова. Алевтина Павловна (народная артистка Ольга Яковлева) специалист по Достоевскому, она с дочкой и внучкой проживает жаркое ковидное лето в пререканиях. Домочадцы мозолят друг другу глаза и конфликтуют. 24/7. Отдушиной для Алевтины Павловны стал пес-найденыш, которого она назвала, как своего любимого писателя - Федором Михайловичем. Эту роль играет заслуженный артист Владимир Тимофеев.

МХТ им. Чехова

м. «Охотный Ряд», Камергерский пер., 3.

5 апреля. 19.00.

От 2000.

Театральная фантазия 6+

Премьерная театральная фантазия в 2 действиях по А.П. Чехову под названием «Каштанка» вышла к 135-летию одноименного рассказа. Дети и родители в «сказке из собачьей жизни» разглядят внимательный и наивный взгляд Каштанки на людей и события. И вместе с ней будут удивляться, радоваться, размышлять о доброте и верности.

Московский театр кукол

м. «Бауманская», ул. Спартаковская, 26/30.

14 марта. 17.00. 28 марта. 14.00.

От 900.

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