Афиша Москвы: концерт SHAMAN и Высшая лига КВН

Музыкант решил продлить праздник весны сразу на три дня. Будет три больших концерта подряд в Москве - билетов осталось очень мало. SHAMAN выступает со специальной концертной программой «Ты моя», которая станет подарком российским женщинам. Клип на эту песню набрал уже свыше 51 млн просмотров. В марте и апреле SHAMAN продолжит гастрольный тур по России.

« Крокус Сити Холл »

» м. «Мякинино», Международная ул., 20.

9, 10 марта. 19.00.

11 марта. 20.00.

От 1500.

Российско-итальянский концерт 6+

Концерт под названием «Большой бенефис Pupo. В кругу друзей» состоит из дуэтов. Звезда итальянской эстрады Pupo исполнит свои песни с российскими артистами - Михаилом Боярским, Зарой, Алисой Мон, Каем Метовым, Алексеем Глызиным, Александром Буйновым, Еленой Воробей, Аглаей Шиловской, Люсей Чеботиной, Таисией Повалий, Александром Панайотовым и многими другими.

Государственный Кремлевский дворец

м. « Библиотека им. Ленина », ул. Воздвиженка, 1.

», ул. Воздвиженка, 1. 15 марта. 19.00.

От 1500.

Иммерсивная комедия 16+

Спектакли иммерсивного театра «Морфеус» предлагают воспринимать на уровне ощущений - с маской на глазах. Зрители взаимодействуют друг с другом и становятся героями сюжета. В одном спектакле не более 6 - 8 зрителей.

Если хочется посмеяться, то можно посетить романтическую комедию «До свадьбы доживет». Это история вышедшей из-под контроля предсвадебной вечеринки, после которой невеста исчезает, а участниц девичника разыскивает полиция.

Театр « Морфеус »

» м. «Павелецкая», Садовническая наб., 71.

8, 9, 10 марта. 13.00.

3600.

Высшая лига КВН 16+