Афиша Москвы: концерт SHAMAN и Высшая лига КВН

Музыкант решил продлить праздник весны сразу на три дня. Будет три больших концерта подряд в Москве - билетов осталось очень мало. SHAMAN выступает со специальной концертной программой «Ты моя», которая станет подарком российским женщинам. Клип на эту песню набрал уже свыше 51 млн просмотров. В марте и апреле SHAMAN продолжит гастрольный тур по России.
- «Крокус Сити Холл»
- м. «Мякинино», Международная ул., 20.
- 9, 10 марта. 19.00.
- 11 марта. 20.00.
- От 1500.
Российско-итальянский концерт 6+
Концерт под названием «Большой бенефис Pupo. В кругу друзей» состоит из дуэтов. Звезда итальянской эстрады Pupo исполнит свои песни с российскими артистами - Михаилом Боярским, Зарой, Алисой Мон, Каем Метовым, Алексеем Глызиным, Александром Буйновым, Еленой Воробей, Аглаей Шиловской, Люсей Чеботиной, Таисией Повалий, Александром Панайотовым и многими другими.
- Государственный Кремлевский дворец
- м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.
- 15 марта. 19.00.
- От 1500.
Иммерсивная комедия 16+
Спектакли иммерсивного театра «Морфеус» предлагают воспринимать на уровне ощущений - с маской на глазах. Зрители взаимодействуют друг с другом и становятся героями сюжета. В одном спектакле не более 6 - 8 зрителей.
Если хочется посмеяться, то можно посетить романтическую комедию «До свадьбы доживет». Это история вышедшей из-под контроля предсвадебной вечеринки, после которой невеста исчезает, а участниц девичника разыскивает полиция.
- Театр «Морфеус»
- м. «Павелецкая», Садовническая наб., 71.
- 8, 9, 10 марта. 13.00.
- 3600.
Высшая лига КВН 16+
«Флэш-Рояль» (Ростов-на-Дону) - чемпионы 2023 года. Фото: vk.com/kvnofficial
В Высшей лиге КВН этой весной остались две игры 1/8 финала. В каждой сыграют по 5 команд. Их проведет комик Митя Хрусталев. 13 марта играют - «ВВ» (Омск), «Джентльмены удачи» (Курганская область), «Мастер Муси» (РЭУ им. Плеханова», Москва), «Оборович» (Университет «Синергия», Москва), «Флэш-Рояль» (Ростов-на-Дону). 19 марта - «Без грани» (ЗабГУ, Чита), «Евразия» (Челябинск), «Иван Иванов» (РЭУ им. Плеханова, Москва), «Ровеньки» (ОГУ им. Тургенева, Орел), «Секция» (Университет «Синергия», Москва).
- Театр Российской армии
- м. «Достоевская», Суворовская пл., 2.
- 13, 19 марта. 19.00.
- От 1000.
Музыкальная лаборатория 0+
Музыканты камерного оркестра «Виртуозы Москвы» вместе с учеными придумали целую музыкальную лабораторию - цикл концертов для детей, в котором рассказывают и показывают, как устроена музыка внутри и как тесно на самом деле она переплетается с разными науками - физикой, математикой, географией. Будут интересные истории и физические эксперименты плюс концерт одного из лучших камерных оркестров мира. На первой лекции-концерте «Музыка и физика» зрители узнают, как рождаются звуки в музыкальных инструментах камерного оркестра, почему наши уши их слышат и как получается, что мы отличаем музыку от шума, а звук скрипки - от звука валторны.
- «Вегас Сити Холл»
- м. «Мякинино», Международная ул., 12.
- 9 марта. 15.00.
- От 600.
Спектакль для детей 3+
Театр сказок покажет новый спектакль для детей 3 - 10 лет. В «Сказках о космосе» детям расскажут об астрономических явлениях, зрители станут героями сказок, которые сложились прямо на орбите. А потом программа космического корабля даст сбой, и в театр явятся инопланетяне. Часовой спектакль - это набор сказок, основанных на реальных астрономических фактах.
- ВДНХ
- м. «ВДНХ», пр-т Мира, 119. Павильон № 9.
- 9 марта. 16.00, 17.30, 19.00.
- 700.