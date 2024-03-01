Афиша Москвы: праздничный концерт накануне 8 Марта и шоу Евгения Петросяна

Концерт 12+

Праздничный концерт накануне 8 Марта называется «Будьте счастливы всегда!». Это пожелание прекрасным дамам от артистов. С первым весенним праздником представительниц прекрасной половины человечества поздравят звезды: Лев Лещенко, Ирина Аллегрова (на фото), Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская, Олег Газманов, Люся Чеботина, группа Galibri & Mavik, Таисия Повалий, Александр Буйнов, Наташа Королева, Зара, Ирина Дубцова, Жасмин, Ваня Дмитриенко и другие артисты.

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.

7 марта. 19.00.

От 3000.

Музыкальный спектакль 3+

В Театре сатиры на детской сцене премьера музыкального спектакля по сказке Ханса Кристиана Андерсена «Дюймовочка». Детскую сказку наполнили музыкой, песнями и танцами. Историю о любви и дружбе режиссер Арина Бессергенева постаралась представить так, чтобы она была понятна современному ребенку. Сюжет при этом остается классическим - и конечно же, в конечном итоге добро и дружба победят хитрость, глупость и жадность. Дети должны высидеть красочное представление - оно идет 1 час без антракта.

Театр сатиры

м. «Спортивная», ул. Кооперативная, 4, стр. 15.

8 марта. 12.00.

От 800.

Юмористические монологи 12+

Народный артист Евгений Петросян недавно неудачно поскользнулся и получил перелом предплечья. Однако все концерты у маэстро по расписанию. В начале марта очередной под названием «60 лет на эстраде». Целых 2 часа 25 минут 78-летний Петросян будет выступать на сцене - поднимать зрителям настроение юмористическими монологами. В программе - новинки и классика комедийного жанра из репертуара Евгения Вагановича: фельетоны, монологи, куплеты, пародии и сценки. В программе участвуют артисты «Петросян-шоу» - Роман Селецкий и Михаил Белов.

Москонцерт Холл

м. «Комсомольская», ул. Каланчевская, 33.

2 марта. 19.00.

От 500.

Мастер-класс 6+