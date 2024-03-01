Афиша Москвы: праздничный концерт накануне 8 Марта и шоу Евгения Петросяна

Концерт 12+
Праздничный концерт накануне 8 Марта называется «Будьте счастливы всегда!». Это пожелание прекрасным дамам от артистов. С первым весенним праздником представительниц прекрасной половины человечества поздравят звезды: Лев Лещенко, Ирина Аллегрова (на фото), Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская, Олег Газманов, Люся Чеботина, группа Galibri & Mavik, Таисия Повалий, Александр Буйнов, Наташа Королева, Зара, Ирина Дубцова, Жасмин, Ваня Дмитриенко и другие артисты.
- Государственный Кремлевский дворец
- м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.
- 7 марта. 19.00.
- От 3000.
Музыкальный спектакль 3+
В Театре сатиры на детской сцене премьера музыкального спектакля по сказке Ханса Кристиана Андерсена «Дюймовочка». Детскую сказку наполнили музыкой, песнями и танцами. Историю о любви и дружбе режиссер Арина Бессергенева постаралась представить так, чтобы она была понятна современному ребенку. Сюжет при этом остается классическим - и конечно же, в конечном итоге добро и дружба победят хитрость, глупость и жадность. Дети должны высидеть красочное представление - оно идет 1 час без антракта.
- Театр сатиры
- м. «Спортивная», ул. Кооперативная, 4, стр. 15.
- 8 марта. 12.00.
- От 800.
Юмористические монологи 12+
Народный артист Евгений Петросян недавно неудачно поскользнулся и получил перелом предплечья. Однако все концерты у маэстро по расписанию. В начале марта очередной под названием «60 лет на эстраде». Целых 2 часа 25 минут 78-летний Петросян будет выступать на сцене - поднимать зрителям настроение юмористическими монологами. В программе - новинки и классика комедийного жанра из репертуара Евгения Вагановича: фельетоны, монологи, куплеты, пародии и сценки. В программе участвуют артисты «Петросян-шоу» - Роман Селецкий и Михаил Белов.
- Москонцерт Холл
- м. «Комсомольская», ул. Каланчевская, 33.
- 2 марта. 19.00.
- От 500.
Мастер-класс 6+
Фото: vdnh.ru
На Международной выставке «Россия» можно посетить полезное мероприятие с детьми. На стенде «Оказание первой помощи» экспозиции «На службе здоровья!» Минздрава РФ инструкторы Российского Красного Креста проводят мастер-классы. Профессионалы помогут освоить базовый алгоритм оказания первой помощи, оказание помощи при потере сознания, отсутствии дыхания, непроходимости верхних дыхательных путей, сильных наружных кровотечениях. Отработать полученные знания можно будет на манекенах.
ВДНХ
м. «ВДНХ», пр-т Мира, 119. Павильон С 1.
3 марта. 10.00 - 22.00.
Вход свободный.