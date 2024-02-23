Афиша Москвы: юбилейные концерты «Любэ» и Успенской

Концерт 0+

Группа «Любэ» отмечает 35-летие творческой деятельности традиционными концертами к Дню защитника Отечества. Народный артист Николай Расторгуев и его музыканты исполнят все свои главные хиты - «Комбат», «Родина-мать», «Атас», «Конь», «Позови меня тихо по имени», «Давай за» и другие композиции.

« Крокус Сити Холл »

» м. «Мякинино», ул. Международная, 20.

22, 23 февраля. 20.00. 19.00.

От 1800.

Спектакль 18+

Спектакль «Слава. Молодость» по пьесе поэта Виктора Гусева поставил режиссер Константин Богомолов. Вот что он сказал о постановке: «Пьеса Виктора Гусева «Слава», написанная в 1934 году, - это лирическая комедия, героическая мелодрама о любви, молодости, мечтах и бесконечной жажде славы, которая сопровождает всякого человека, входящего во взрослую жизнь. В советское время пьеса была безусловным хитом и пользовалась бешеной популярностью. Это увлекательная, чувственная и нежная история, которая не может оставить зрителя равнодушным». Билеты на спектакль можно купить по Пушкинской карте.

Театр на Бронной

м. «Тверская», ул. Малая Бронная, 4.

28 февраля, 13 марта.

19.00.

От 2000.

Концерт 6+

Любовь Успенская 24 февраля отметит 70-летие большим концертом. Успенская споет свои хиты - «Люба-Любонька», «К единственному нежному», «По полюшку», «Карусель», «Пропадаю я» и еще два десятка других. С музыкальными поздравлениями на сцену выйдут ее дочь Татьяна и друзья Успенской: Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум, Ирина Дубцова, Николай Басков, группа «Руки Вверх!», Алексей Чумаков и другие звезды.