Афиша Москвы: юбилейные концерты «Любэ» и Успенской

Концерт 0+
Группа «Любэ» отмечает 35-летие творческой деятельности традиционными концертами к Дню защитника Отечества. Народный артист Николай Расторгуев и его музыканты исполнят все свои главные хиты - «Комбат», «Родина-мать», «Атас», «Конь», «Позови меня тихо по имени», «Давай за» и другие композиции.
- «Крокус Сити Холл»
- м. «Мякинино», ул. Международная, 20.
- 22, 23 февраля. 20.00. 19.00.
- От 1800.
Спектакль 18+
Спектакль «Слава. Молодость» по пьесе поэта Виктора Гусева поставил режиссер Константин Богомолов. Вот что он сказал о постановке: «Пьеса Виктора Гусева «Слава», написанная в 1934 году, - это лирическая комедия, героическая мелодрама о любви, молодости, мечтах и бесконечной жажде славы, которая сопровождает всякого человека, входящего во взрослую жизнь. В советское время пьеса была безусловным хитом и пользовалась бешеной популярностью. Это увлекательная, чувственная и нежная история, которая не может оставить зрителя равнодушным». Билеты на спектакль можно купить по Пушкинской карте.
- Театр на Бронной
- м. «Тверская», ул. Малая Бронная, 4.
- 28 февраля, 13 марта.
- 19.00.
- От 2000.
Концерт 6+
Любовь Успенская 24 февраля отметит 70-летие большим концертом. Успенская споет свои хиты - «Люба-Любонька», «К единственному нежному», «По полюшку», «Карусель», «Пропадаю я» и еще два десятка других. С музыкальными поздравлениями на сцену выйдут ее дочь Татьяна и друзья Успенской: Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум, Ирина Дубцова, Николай Басков, группа «Руки Вверх!», Алексей Чумаков и другие звезды.
- «Крокус Сити Холл»
- м. «Мякинино», ул. Международная, 20.
- 24 февраля. 20.00.
- От 1500.