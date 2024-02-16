Афиша Москвы: концерт Александра Шоуа и сказка по Шварцу

Стартовали продажи билетов на первые в этом году игры Высшей лиги КВН. Три игры 1/8 финала проведет комик Митя Хрусталев, в прошлом - капитан команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга». Сезон 2024 года удивляет поклонников на старте: состав лиги обновился почти наполовину, а чемпион 2023 года не завершил карьеру, а снова в игре. Участники сезона: «Флэш Рояль», «Ровеньки», «Атомная сборная», «ВВ», «Сосновый бор», «Юрикен», «Мастер Муси», «Для вас», «Евразия», «Колосок», «Близкие», «Столик», «Каракуз», «Секция», «Негоден», «Леон Киллер», «Без грани», «Оборович», «Джентльмены удачи», «Имени Рената Абдулкеримова», «Иван Иванов».

Театр Российской армии

м. «Достоевская», Суворовская пл., 2.

17, 27 февраля, 13 марта. 19.00.

От 1000.

Сказка по Шварцу 16+

Есть спектакли, билеты на которые надо приобретать задолго заранее. Такая ситуация с премьерным спектаклем «Другая сказка» Сергея Урсуляка: «Сразу предупредим: это не модное искусство, представителем коего я никогда не являлся. Это постановка ретрограда, и мы ждем «незакривленного» зрителя, открытого к эмоциям и легкому восприятию театра». Урсуляк назвал спектакль «дуракаваляние со смыслом по пьесам Евгения Шварца». Будут юмор, сатира, добро и зло, любовь и предательство, актерская импровизация. Сергей Урсуляк пьесы Шварца перелопатил серьезно, частично изложил своими словами. К примеру, молодой актер Мамука Патарава, сыгравший Христиана, пародирует Григория Лепса.

Театр им. Маяковского

м. «Сухаревская», Пушкарев пер., 21/24.

29 марта. 19.00.

От 4000.

Концерт Александра Шоуа 6+

Создатель группы «Непара» Александр Шоуа отмечает свой полувековой юбилей большим концертом. 20 лет Шоуа на сцене: пишет и исполняет песни, которые знают многие меломаны. «Плачь и смотри», «Они знакомы давно», «Милая» и другие хиты прозвучат на юбилейном концерте. Обещают и новые синглы.