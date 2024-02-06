Сергей Лазарев, ⁠Николай Басков, Мари Краймбрери и другие артисты выступят на «Золотом Граммофоне» в Санкт-Петербурге

Сергей Лазарев выступит на грандиозном шоу. Фото: Global Look Press

Стало известно, когда состоится церемония вручения премии «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге.

«Золотой Граммофон» уже давно стал одним из самых громких событий в отечественном шоу-бизнесе. В этом году музыкальная премия возращается в культурную столицу. 

Церемония вручения «Золотого Граммофона» пройдет 25 февраля в Ледовом дворце. 

Будут подведены главные итоги годы в сфере музыки. 

На сцене в Санкт-Петербурге выступят популярные исполнители. 

Заявлены Мари Краймбрери, ⁠Artik&Asti, ⁠Митя Фомин, ⁠Ирина Дубцова, ⁠Наталья Подольская, ⁠Сергей Лазарев, ⁠Николай Басков, Юлианна Караулова, а также другие известные персоны. 

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