Сергей Лазарев, ⁠Николай Басков, Мари Краймбрери и другие артисты выступят на «Золотом Граммофоне» в Санкт-Петербурге

«Золотой граммофон» уже давно стал одним из самых громких событий в отечественном шоу-бизнесе. В этом году музыкальная премия возвращается в культурную столицу.

Церемония вручения «Золотого граммофона» пройдет 25 февраля в Ледовом дворце.

Будут подведены главные итоги годы в сфере музыки.

На сцене в Санкт-Петербурге выступят популярные исполнители.

Заявлены Мари Краймбрери, ⁠Artik&Asti, ⁠Митя Фомин, ⁠Ирина Дубцова, ⁠Наталья Подольская, ⁠Сергей Лазарев, ⁠Николай Басков, Юлианна Караулова, а также другие известные персоны.

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