На концерте Big Love Show споют поп-звезды, у которых много хитов, известных и молодежи, и их родителям. Концертные номера для зрителей подготовили: Клава Кока, Люся Чеботина, Дима Билан, Ольга Серябкина, Сергей Лазарев, Ольга Бузова, Мот, Юлианна Караулова, Ваня Дмитриенко, Зиверт (на фото), Звонкий, Джони, группа Dabro и другие артисты.

Live Арена

МЦД-1 Сколково, р. п. Новоивановское, Западная ул., 145.

10 февраля. 19.00.

От 3500.

Детский спектакль про Маяковского 5+

Премьерный спектакль под названием «Маяковский - детям» о том, каким ребенком был известный поэт. Спектакль о детстве и взрослении будущего поэта, будет много известных, а для кого-то и совсем новых стихов для детей Владимира Маяковского. На сцене оживут разные истории: общение Маяковского с животными в отцовском лесничестве, знакомство с морем в Сухуме, первая поездка на пароходе и другие детские воспоминания.

Московский театр кукол

м. «Бауманская», Спартаковская ул., 26/30.

10 февраля. 11.00.

20, 28 февраля. 14.00.

От 800.

Поет Евгений Дятлов 18+

Заслуженный артист России Евгений Дятлов не только снимается в кино и играет в театре, но и выступает с концертами. Ближайшая концертная программа композитора и певца Дятлова - вечер рок-музыки. С Евгением выступает группа Cocktail Project. В концерте прозвучат и роковые композиции, и романсы, и лирика.