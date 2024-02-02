Афиша Москвы: праздник любви и музыкальная сказка «Бременские музыканты»

Концерт 16+

В Государственном Кремлевском дворце проводят концерт в самый романтичный день года - 14 февраля. Праздник любви и вдохновения отмечают шоу, которое будут снимать и для ТВ. Концерт получил название «Праздник для всех влюбленных МУЗ-ТВ». На сцену выйдут Алсу (на фото), Зара, Стас Костюшкин, Люся Чеботина, Артем Качер, группа RASA, Ольга Серябкина, Лада Дэнс, Валя Карнавал, Натан и другие артисты.

Государственный Кремлевский дворец

м. «Александровский сад», ул. Воздвиженка, 1.

14 февраля. 19.00.

От 800.

Спектакль 6+

Музыкальная сказка «Бременские музыканты» - премьерный детский спектакль в двух действиях. Постановка режиссера Евгения Марчелли - классическая история о дружбе и верности, любви и таланте. Приключения Трубадура и его друзей погружают юных зрителей и их родителей в атмосферу праздника, музыки, сказочных превращений и веселой игры.

Театр Моссовета

м. «Маяковская», ул. Большая Садовая, 16, стр. 1.

4, 10 февраля. 13.00.

От 500.

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Концерт 18+

Юрий Лоза 1 февраля отмечает 70-летие, а уже 2-го он порадует поклонников юбилейным концертом. Как всегда у именинника, репертуар обещают чрезвычайно разнообразный: от пронзительных баллад до шутовского балагана, от берущей за душу лирики - до едкой иронии. Конечно, прозвучат главные хиты маэстро - «Плот», «Я умею мечтать» и многие другие.