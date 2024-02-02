Афиша Москвы: праздник любви и музыкальная сказка «Бременские музыканты»

Концерт 16+
В Государственном Кремлевском дворце проводят концерт в самый романтичный день года - 14 февраля. Праздник любви и вдохновения отмечают шоу, которое будут снимать и для ТВ. Концерт получил название «Праздник для всех влюбленных МУЗ-ТВ». На сцену выйдут Алсу (на фото), Зара, Стас Костюшкин, Люся Чеботина, Артем Качер, группа RASA, Ольга Серябкина, Лада Дэнс, Валя Карнавал, Натан и другие артисты.
- Государственный Кремлевский дворец
- м. «Александровский сад», ул. Воздвиженка, 1.
- 14 февраля. 19.00.
- От 800.
Спектакль 6+
Музыкальная сказка «Бременские музыканты» - премьерный детский спектакль в двух действиях. Постановка режиссера Евгения Марчелли - классическая история о дружбе и верности, любви и таланте. Приключения Трубадура и его друзей погружают юных зрителей и их родителей в атмосферу праздника, музыки, сказочных превращений и веселой игры.
- Театр Моссовета
- м. «Маяковская», ул. Большая Садовая, 16, стр. 1.
- 4, 10 февраля. 13.00.
- От 500.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Концерт 18+
Юрий Лоза 1 февраля отмечает 70-летие, а уже 2-го он порадует поклонников юбилейным концертом. Как всегда у именинника, репертуар обещают чрезвычайно разнообразный: от пронзительных баллад до шутовского балагана, от берущей за душу лирики - до едкой иронии. Конечно, прозвучат главные хиты маэстро - «Плот», «Я умею мечтать» и многие другие.
- Джаз-клуб «Союз композиторов»
- м. «Театральная», Брюсов переулок, 8/10, стр. 2.
- 2 февраля. 20.30.
- От 2400.