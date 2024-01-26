Афиша Москвы: премьера в Театре им. Е. Вахтангова и творческий вечер Дмитрия Прянова

Звезды соберутся на творческий вечер певца и композитора Дмитрия Прянова под названием «Любимым женщинам». В концерте выступят звезды шансона и других эстрадных жанров: Сергей Войтенко, Ярослав Сумишевский (на фото), Александр Серов, Марина Девятова, Дмитрий Прянов, Владимир Ждамиров, группа «Садко», Тамара Кутидзе, Ольга Зарубина, Виктория Черенцова, Артур Руденко, группа «Воровайки», Сергей Куприк, Рада Рай и многие другие звезды. Обещают живой звук и телесъемку мероприятия.

« Вегас Сити Холл »

» м. «Мякинино», ул. Международная, 12.

9 февраля. 19.00.

От 1000.

Спектакль по Феллини 16+

В Театре имени Вахтангова появился спектакль по пьесе, написанной на основе киносценария фильма Федерико Феллини «8 1/2» и биографии самого кинорежиссера. Успешный режиссер Гвидо снимает дорогостоящий фильм, но переживает серьезный творческий и личностный кризис. Чтобы преодолеть его, он обращается к своему подсознанию, воспоминаниям, снам. Эти размышления приводят героя к неожиданным открытиям. В главных ролях: Владимир Вдовиченков и Анна Дубровская.

Театр им. Е. Вахтангова

м. «Арбатская», ул. Арбат, 26.

31 января, 1 февраля.

19.00. От 1400.

Дирижер Петр Дранга 12+

Дирижер Петр Дранга представляет концерт в двух отделениях. 1-е отделение: симфония № 45 фа-диез минор Йозефа Гайдна в исполнении камерного состава DYP Оrchestra. 2-е отделение: симфония № 2 «Я’ОНИ’МЫ» фа минор Петра Дранги в исполнении Большого симфонического оркестра DYP Orchestra. Это произведение состоит из 3 частей. «МЫ» - мужчины (Михаил Петренко - солист Мариинки, Эльчин Азизов - солист Большого, Иван Гынгазов - ведущий солист «Геликон-оперы». Андрей Немзер - солист хора musicAeterna). «ОНИ» - женский состав хора им. А. В. Свешникова. В финале «Я» - Эльчин Азизов в сопровождении мужского состава хора им. А. В. Свешникова.