Афиша Москвы: премьера в Театре им. Е. Вахтангова и творческий вечер Дмитрия Прянова

Фото: Софья Сандурская/Агенство «Москва»

Событие недели.

Звезды соберутся на творческий вечер певца и композитора Дмитрия Прянова под названием «Любимым женщинам». В концерте выступят звезды шансона и других эстрадных жанров: Сергей Войтенко, Ярослав Сумишевский (на фото), Александр Серов, Марина Девятова, Дмитрий Прянов, Владимир Ждамиров, группа «Садко», Тамара Кутидзе, Ольга Зарубина, Виктория Черенцова, Артур Руденко, группа «Воровайки», Сергей Куприк, Рада Рай и многие другие звезды. Обещают живой звук и телесъемку мероприятия.

  • «Вегас Сити Холл»
  • м. «Мякинино», ул. Международная, 12.
  • 9 февраля. 19.00.
  • От 1000.

Спектакль по Феллини 16+

В Театре имени Вахтангова появился спектакль по пьесе, написанной на основе киносценария фильма Федерико Феллини «8 1/2» и биографии самого кинорежиссера. Успешный режиссер Гвидо снимает дорогостоящий фильм, но переживает серьезный творческий и личностный кризис. Чтобы преодолеть его, он обращается к своему подсознанию, воспоминаниям, снам. Эти размышления приводят героя к неожиданным открытиям. В главных ролях: Владимир Вдовиченков и Анна Дубровская.

  • Театр им. Е. Вахтангова
  • м. «Арбатская», ул. Арбат, 26.
  • 31 января, 1 февраля. 
  • 19.00. От 1400.

Дирижер Петр Дранга 12+

Дирижер Петр Дранга представляет концерт в двух отделениях. 1-е отделение: симфония № 45 фа-диез минор Йозефа Гайдна в исполнении камерного состава DYP Оrchestra. 2-е отделение: симфония № 2 «Я’ОНИ’МЫ» фа минор Петра Дранги в исполнении Большого симфонического оркестра DYP Orchestra. Это произведение состоит из 3 частей. «МЫ» - мужчины (Михаил Петренко - солист Мариинки, Эльчин Азизов - солист Большого, Иван Гынгазов - ведущий солист «Геликон-оперы». Андрей Немзер - солист хора musicAeterna). «ОНИ» - женский состав хора им. А. В. Свешникова. В финале «Я» - Эльчин Азизов в сопровождении мужского состава хора им. А. В. Свешникова.

  • Московская государственная консерватория им. Чайковского
  • м. «Арбатская», ул. Большая Никитская, 13/6.
  • 1 февраля. 19.00. 
  • От 3000.

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