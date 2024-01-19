Афиша Москвы: бесплатные катки и «Международный день русского романса в Кремле»

Изучив расписание прогноза погоды на ближайшие дни, можно запланировать поход на один из 23 бесплатных открытых городских катков. Для этого нужно будет пройти предварительную регистрацию на сайте, выбрав время посещения. Сеанс катания - бесплатно, а если у вас нет коньков, их можно взять напрокат за 50 рублей (залог - 2000 руб.).

Также в столице запущен проект «Мой спортивный район» - это бесплатные тренировки для жителей Москвы, на которые можно записаться на сайте: moysportrayon.moscow.sport. Тренировки по катанию на коньках проходят на 46 катках во дворах и парках столицы и на 15 катках проекта «Московские сезоны», а тренировки по бегу на лыжах доступны на 10 трассах в парковых зонах.

Адреса катков и регистрация - на сайте moscowseasons.com или через приложение проекта « Московские сезоны ».

или через приложение проекта « ». До 29 февраля.

Будни: с 11.00 до 22.00. Выходные: с 10.00 до 22.00.

Бесплатно.

Спектакль 12+

Постановку «Женитьба Фигаро» обновили: раньше Фигаро играл певец и актер Сергей Лазарев, теперь роль будет исполнять Артем Ешкин. Графиню по очереди играют Виктория Исакова и Анна Кармакова, графа Альмавиву - Александр Арсентьев. Режиссер - Евгений Писарев.

Театр им. А. С. Пушкина

м. «Пушкинская», Тверской б-р, 23.

25, 26 января. 19.00.

От 500.

Концерт 12+

В программе «Международный день русского романса в Кремле» принимают участие лучшие молодые исполнители романса - как хорошо известные, так и дебютанты. Также на сцену выйдут главные звезды жанра. Организаторы обещают открыть новые имена - талантливых артистов слушали и собирали целый год. Что касается географии участников, то в Кремле споют артисты из многих регионов России, а также из Белоруссии, Китая, Киргизии, Казахстана, Италии, Северной Македонии, Ирана, Узбекистана и других стран.