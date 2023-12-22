Афиша Москвы: концерты Григория Лепса и «Хора Турецкого», мюзикл и ледовое шоу

Концерт Григория Лепса 12+

Народный артист РФ Григорий Лепс по традиции собирает коллег на большой концерт. На мероприятии под названием «Рождество с Григорием Лепсом» споют Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Лариса Долина, Стас Михайлов, Анатолий Цой, Мот, Александр Панайотов, SHAMAN, Сосо Павлиашвили и другие не нуждающиеся в представлении артисты. Ведущими концерта станут Александр Олешко и Яна Чурикова.

«Live Арена»

МЦД 1 - Сколково, р. п. Новоивановское, ул. Западная, 145.

24 декабря. 18.00.

От 3000.

Мюзикл 0+

Сказку Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» трансформировали в новогодний цирковой мюзикл «Буратино». История о приключениях деревянного мальчика и силе настоящей дружбы теперь не только сказка, но и набор акробатических и музыкальных номеров. На сцене - призеры цирковых фестивалей, ведущие артисты столичных мюзиклов. Перед представлением в фойе концертного зала зрителей будет ждать развлекательная программа. Дети до 4 лет могут посетить шоу по одному билету со взрослым.

«Вегас Сити Холл»

м. «Мякинино», ул. Международная, 12.

27 декабря - 7 января.

12.00, 15.00, 18.00.

От 800.

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Концерт 0+

«Хор Турецкого» дает четыре концерта в Кремлевском дворце. Билеты

остались только на два дополнительных выступления. Народный артист России Михаил Турецкий и его коллектив представляют программы под названием «Новогоднее шоу». Публику ждут композиции из мировой коллекции новогодних и рождественских хитов в эксклюзивных аранжировках, а также авторские произведения.

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.

29, 30 декабря. 21.00.

От 1200.

Спектакль-карнавал 12+

Жанр премьерной постановки «Хозяйка гостиницы» определен как спектакль-карнавал. И это неудивительно, ведь уже в фойе театра гостям подготовили атмосферу венецианского карнавала - артисты будут в масках и соответствующих жанру нарядах. Спектакль поставлен по комедии Карло Гольдони «Трактирщица». Главная героиня - умная и симпатичная Мирандолина, которая управляет трактиром после смерти отца и планирует выйти замуж за аристократа, но потом понимает, что любит не вельможу, а обычного мужчину.

«Театр в Хамовниках»

м. «Спортивная», ул. Хамовнический Вал, 34.

28, 30 декабря. 17.00, 19.00.

От 1000.

Ледовое шоу 0+

Спектакль «Корова на льду» поставлен Ильей Авербухом и рассказывает о приключениях коровы Мули, которая обожала зиму и мечтала стать звездой фигурного катания. Мулю играет Евгения Медведева, также на лед выйдут и другие звезды фигурного катания - Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин... В постановке задействованы участники «Ледникового периода» - Алла Михеева, Марат Башаров.

МСА «Лужники»

м. «Лужники», ул. Лужники, 24, стр. 1.

27 декабря - 7 января. 11.00, 14.00, 19.00.

От 1500.

Концерт 6+

Показ одной из самых известных картин эпохи немого кинематографа - фильма «Огни большого города», где Чарли Чаплин выступил еще и как композитор, - пройдет в живом сопровождении Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова. «Чаплин глубоко проник в сущность человеческой натуры и взывает к лучшим сторонам нашей души, - говорит Спиваков. - Чаплин показал нам хрупкость человеческой жизни, напомнил о том, что нужно верить и надеяться - настоящее чувство может победить многое».

Дом музыки

м. «Павелецкая», Космодамианская наб., 52, стр. 8.

28 декабря. 19.00.

От 2800.