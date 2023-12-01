Афиша Москвы: большой концерт Владимира Преснякова и «Дискотека 90 - 2000-х»

Владимир Пресняков собирает поклонников на сольник в «Крокусе», а так как желающих попасть на концерт оказалось много, перед сценой устроили танцпол. Можно будет и потанцевать, и поностальгировать. Пресняков споет свои хиты («Стюардесса по имени Жанна», «Замок из дождя», «Аэропорты», «Странник», «Только где ты») и новые песни.

« Крокус Сити Холл »

» м. «Мякинино», ул. Международная, 20.

2 декабря. 19.00.

От 2300.

Спектакль Юрия Грымова 16+

Билеты на премьерный спектакль «Цветы нам не нужны» о Нюрнбергском процессе можно купить по Пушкинской карте. «Хочу поговорить с вами о том, что случилось в мире после Нюрнбергского процесса, - говорит режиссер Юрий Грымов. - Как четыре ведущие державы (Россия, Англия, Франция, Америка) отреагировали на это событие? А ведь этими странами был подписан пакт о взаимопомощи не только в военное время. И что мы видим сегодня? Многие страны пытаются переписать историю, забывая о том, какой ценой далась СССР победа над фашизмом. Спектакль призван напомнить о подвиге и Великой Победе советского народа».

Театр « Модерн »

» м. «Бауманская», Спартаковская площадь, д. 9/1.

16 декабря, 21 января.

18.00.

От 1700.

Ретродиско 16+

На «Дискотеку 90 - 2000-х» приглашают, чтобы 2,5 часа поплясать под хиты в танцевальном партере. На сцене зажигают группы «Кар-Мэн», «Корни», «Рефлекс» и Ирина Нельсон, «Чи-Ли» и Ирина Забияка, «Блестящие».