Афиша Москвы: церемония вручения премии «Золотой граммофон» и концерт Игоря Николаева

«Золотой граммофон» 12+

На XXVIII церемонии вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» по традиции споют самые популярные артисты, которые представят главные хиты минувшего года. Своим появлением на сцене порадуют Николай Басков, Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Дмитрий Маликов, Мари Краймбрери, Джони, Наталья Подольская, Анна Асти и многие другие артисты.

« Крокус Сити Холл »

» м. «Мякинино», ул. Международная, 20.

29 ноября. 20.00.

От 2800.

Спектакль 18+

Премьерный спектакль «Космос» хвалят и театральные критики, и первые зрители. Главная героиня постановки Татьяна работает учителем английского в провинциальном городке.

Серые будни тянутся однообразно и скучно. И вдруг она узнает, что в ее городок собирается приехать знаменитый летчик-космонавт, он же ее бывший одноклассник и первая любовь. И Татьяна начинает мечтать и надеяться на перемены... Главную роль играет заслуженная артистка России Виктория Исакова.

Театр им. А.С. Пушкина

м. «Пушкинская», Тверской б-р, 23.

1, 8 декабря. 19:00.

От 700.

Концерт 6+

Композитор, поэт и певец Игорь Николаев на большом сольном концерте исполнит шлягеры разных лет, а также самые популярные композиции, написанные им для других артистов. Прозвучат и новые песни, хотя, конечно, зрители ждут прежде всего николаевскую классику — «Мельницу», «Малиновое вино», «Выпьем за любовь», «Такси», «Рояль в ночи», «Незнакомку», «Мастера и Маргариту» и другие хиты народного артиста России.