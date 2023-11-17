Афиша Москвы: концерт «Ээхх, Разгуляй!» и шоу Евгения Петросяна

Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 12+

Музыкальная танцплощадка мероприятия под названием «Ээхх, Разгуляй!» соберет много известных артистов. Дискотека получится и для бабушек-дедушек, и для их детей и внуков.

Споют: Юрий Антонов, SHAMAN, Олег Газманов, Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская, Сергей Трофимов, Михаил Бублик, Денис Майданов, Андрей Державин, Слава, Алексей Петрухин, Сосо Павлиашвили, Евгений Кемеровский, группа «Воровайки», Александр Буйнов, группа «Дюна», Александр Устюгов, Стас Ярушин, Александр Марцинкевич и группа «Кабриолет» и многие другие артисты.

« LIVE Арена »

» Станция Сколково на МЦД‑1, р. п. Новоивановское, ул. Западная, 145.

18 ноября. 18.00.

1500.

Гала-концерт «Ну-ка, все вместе!» 6+

Гала-концерт звезд телешоу «Ну-ка, все вместе!», которое идет на канале «Россия 1», проведут Сергей Лазарев и Николай Басков. В этот вечер на сцене выступит более 20 артистов - участников проекта: победители предыдущих сезонов Сергей Павловский, Варвара Убель и Яна Клявиня, а также финалисты и участники шоу - Алексей Осичев, Мария Кирпичева, группа DOREDOS, Симона Куприна и другие. Специальные гости - сотня музыкальных экспертов шоу: основной состав жюри подготовил сюрприз. На концерте будет идти телевизионная съемка.

« Крокус Сити Холл »

» м. «Мякинино», ул. Международная, 20.

21 ноября. 20.00.

От 1500.

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Шоу Евгения Петросяна 12+

Энергичный 78-летний Евгений Петросян представляет программу «60 лет на эстраде!». Остроумные репризы, юмористические монологи и сатирические фельетоны, смешные сценки - Петросян умеет поднять настроение и заставить задуматься. На концерте в юбилейный для артиста год в его сольных концертах звучат как новые работы, так и полюбившиеся публике монологи.