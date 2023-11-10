Афиша Москвы: концерт Лолиты и спектакль в Театре на Трубной

Концерт Лолиты 16+
Свой юбилейный концерт Лолита Милявская назвала «60. И этим все сказано!». И действительно, что тут добавить? Во время двухчасового шоу Лолита, которая отмечает юбилей как раз 14 ноября (то есть в день концерта), много общается с публикой: рассказывает истории, шутит, словно в зале находятся ее соседи или подруги.
Но, конечно, главными остаются песни, и их будет много. На концерте прозвучат такие шлягеры, как «Папа», «Раневская», «Пошлю его на», «Шампанское», «Шпилька-каблучок», «Титаник» и многие другие.
- «Крокус Сити Холл»
- м. «Мякинино», ул. Международная, 20.
- 14 ноября. 20.00.
- От 3000.
Спектакль 18+
Спектакль «Тетка Чарлея!» - комедия, сюжет которой мы прекрасно знаем по фильму «Здравствуйте, я ваша тетя!». «Тетушку Чарли из Бразилии», то есть переодетого в даму джентльмена, играет Иван Мамонов. Также в постановке заняты Татьяна Веденеева, Вадим Андреев, Александр Овчинников, Анатолий Шалухин.
- Театр на Трубной
- м. «Трубная», ул. Неглинная, 29, стр. 1.
- 12, 13, 24 ноября. 19.00.
- От 800.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Концерт 12+
Алена Свиридова выступит с акустической концертной программой «Не дам тебе скучать». Алена говорит: «Две акустические гитары, контрабас, барабаны, рояль и губная гармоника будут звучать всегда и везде, независимо от наличия электричества и интернета... Хит «Розовый фламинго» не потерял ни драйва, ни актуальности в этой интерпретации, так же как и все остальные песни, которые я писала в разные периоды своей жизни».
- «Вегас Сити Холл»
- м. «Мякинино», ул. Международная, 12.
- 19 ноября. 18.00.
- От 800.