Афиша Москвы: концерт к 100-летию Михаила Танича и детский фестиваль искусства

Концерт к 100-летию Михаила Танича 6+

Концерт «Признание в любви» организован к 100-летию со дня рождения поэта-песенника Михаила Танича. Его произведения исполнят Юрий Антонов, Лев Лещенко, Маша Распутина, Александр Розенбаум, Михаил Шуфутинский, Татьяна Буланова, Зара, Александр Буйнов, Ирина Дубцова, Родион Газманов, «Лесоповал», «Новые Самоцветы», «Непоседы», Большой концертный оркестр «Россия» и многие другие артисты. Трехчасовой концерт без антракта будет снимать Первый канал.

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека им. Ленина», улица Воздвиженка, 1.

6 ноября. 18.00.

От 6000.

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Детский фестиваль искусства 6+

Третий детский фестиваль современного искусства «Территория. Kids» называют мультижанровым. В программе фестиваля запланированы показы детских спектаклей театров России, мастер-классы, творческие встречи, а также спецпроект совместно с Московским музеем современного искусства.

Все события объединены идеей - с детьми можно и нужно разговаривать на серьезные темы языком современного искусства. Арт-директор фестиваля - актриса театра и кино Юлия Пересильд. Представители творческих профессий проведут лекции для подростков, которые хотели бы связать свою жизнь с искусством.

Пройдет творческая лаборатория по знакомству с творчеством Марка Шагала. На часть мероприятий необходима регистрация на сайте мероприятия, на другие надо купить билет.

Программа и площадки на сайте territoryfest.com.

1 - 6 ноября.

От 1000.

Спектакль с Александром Самойленко 16+

Александр Самойленко играет главную роль в спектакле «Идеальный расчет» режиссера Дмитрия Креминского. Актер так говорит о спектакле: «Все мы хотим быть богатыми. Если полезть в чужой карман, тоже можно стать богатым - кому-то это интересно, а кто-то говорит: «Никогда». Это тоже для зрителя некая мораль, как ему интересно прожить жизнь: залезть куда-то в карман или прожить честно, но бедно».

«Современник»

м. «Чистые пруды», Чистопрудный б-р, 19, стр. 1.

5, 12 ноября.19.00.

От 800.