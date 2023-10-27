Афиша Москвы: концерт Олега Газманова и фестиваль «Владимир Спиваков приглашает»

Олег Газманов (на фото) дает большой концерт в Москве - программа называется «55 лет на сцене». Песни народного артиста России, в июле отметившего 72-летие, публика знает наизусть - это и «Есаул», и «Эскадрон», и «Офицеры», и «Единственная», и «Морячка», и «Вперед, Россия!», и многие другие шлягеры, которые обязательно будут исполнены в этот день.
На концерте будет вестись телевизионная съемка - так что у попавших на шоу будет шанс еще раз увидеть его по телевизору и, может быть, даже разглядеть на экране себя.
- «Крокус Сити Холл»
- м. «Мякинино», ул. Международная, 20.
- 28 октября. 19.00.
- От 1300.
Фестиваль 6+
Московский музыкальный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает» стартует в октябре и продлится до декабря. Мероприятие проводится на сценах Светлановского зала Московского международного Дома музыки и зала «Зарядье». Большую часть программ известный скрипач и дирижер Владимир Спиваков исполнит с Национальным филармоническим оркестром России, две будут отданы Государственному камерному оркестру «Виртуозы Москвы».
В качестве солистов с маэстро и его коллективами выступят Хибла Герзмава (сопрано), Екатерина Мечетина (фортепиано), Филипп Копачевский (фортепиано), Юлия Меннибаева (меццо-сопрано), Игорь Головатенко (баритон) и другие замечательные артисты.
- КЗ «Зарядье»
- м. «Китай-город», ул. Варварка, 6, стр. 4.
- 27 октября. 19.00.
- От 1000.
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Спектакль 6+
Премьера театрально-циркового спектакля «Королевство цЫркляндия» состоится в Московском театре иллюзии. Трогательную сказку-притчу с цирковыми элементами представит клоун-театр «Высокие Братья». Автор идеи Денис Васильев говорит: «Это история о королевстве, которым правит добрый волшебник, повелитель и хранитель снов. Он наделен уникальным даром превращать сны в желания и исполнять их. С друзьями он отправится в увлекательное путешествие по сновидениям».
- Московский театр иллюзии
- м. «Перово», ул. Лазо, 3.
- 28 октября. 18.00.
- 17 ноября. 19.00.
- От 800.