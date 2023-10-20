Афиша Москвы: концерты Анны Асти и премьера Сергея Безрукова

Певица год гастролировала по стране с шоу «Феникс». На очереди большие выступления в Москве: сначала в графике был один концерт, но билеты разлетелись так быстро, что пришлось объявить еще одну дату. А потом еще одну.

Экс-вокалистка группы Artik & Asti презентовала первый сольный альбом «Феникс» в 2022 году. Многие песни стали хитами — «По барам», «Хобби», «Целуешь другую». А в этом октябре Анна презентовала второй альбом со «скромным» названием «Царица».

LiveXолл

м. «Площадь Ильича», ш. Энтузиастов, 5, стр. 2.

20, 21, 22 октября. 20:00

От 4500.

Балет «Врубель. Демон» 12+

Проект «Мистерия» состоит из трех одноактных балетных спектаклей. Мировой премьерой вечера станет балет «Врубель. Демон». Это спектакль о его трагической судьбе, внутренних переживаниях и личной трагедии художника. Спектакль насыщен сложной и непривычной для солистов Большого театра хореографией. Воплощать задумку будут премьеры Большого: Игорь Цвирко, Денис Савин и Анна Туразашвили.

« Геликон-опера »

» м. «Арбатская», ул. Большая Никитская, 19/16, стр. 1.

21, 22 октября. 19:00.

От 6500.

Безруков читает Есенина 16+

Народный артист Сергей Безруков отмечает 50-летие спектаклем. «Хулиган. Исповедь» — музыкально-поэтическая постановка о судьбе поэта Сергея Есенина.

«Хулиган с взрывным темпераментом — образ плотно сидит в народном сознании, — говорит Безруков. — Но ведь существует Есенин-лирик, ранимый, тонкий и в то же время бунтарь с трагической судьбой, похожей на судьбу самой России. Поэтому я стремлюсь показывать Есенина разного».

В спектакле участвует ансамбль Inter Folk Band.