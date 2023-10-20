Афиша Москвы: концерты Анны Асти и премьера Сергея Безрукова

Певица год гастролировала по стране с шоу «Феникс». На очереди большие выступления в Москве: сначала в графике был один концерт, но билеты разлетелись так быстро, что пришлось объявить еще одну дату. А потом еще одну.
Экс-вокалистка группы Artik & Asti презентовала первый сольный альбом «Феникс» в 2022 году. Многие песни стали хитами — «По барам», «Хобби», «Целуешь другую». А в этом октябре Анна презентовала второй альбом со «скромным» названием «Царица».
- LiveXолл
- м. «Площадь Ильича», ш. Энтузиастов, 5, стр. 2.
- 20, 21, 22 октября. 20:00
- От 4500.
Балет «Врубель. Демон» 12+
Проект «Мистерия» состоит из трех одноактных балетных спектаклей. Мировой премьерой вечера станет балет «Врубель. Демон». Это спектакль о его трагической судьбе, внутренних переживаниях и личной трагедии художника. Спектакль насыщен сложной и непривычной для солистов Большого театра хореографией. Воплощать задумку будут премьеры Большого: Игорь Цвирко, Денис Савин и Анна Туразашвили.
- «Геликон-опера»
- м. «Арбатская», ул. Большая Никитская, 19/16, стр. 1.
- 21, 22 октября. 19:00.
- От 6500.
Безруков читает Есенина 16+
Народный артист Сергей Безруков отмечает 50-летие спектаклем. «Хулиган. Исповедь» — музыкально-поэтическая постановка о судьбе поэта Сергея Есенина.
«Хулиган с взрывным темпераментом — образ плотно сидит в народном сознании, — говорит Безруков. — Но ведь существует Есенин-лирик, ранимый, тонкий и в то же время бунтарь с трагической судьбой, похожей на судьбу самой России. Поэтому я стремлюсь показывать Есенина разного».
В спектакле участвует ансамбль Inter Folk Band.
- «Крокус Сити Холл»
- м. «Мякинино», ул. Международная, 20
- 22 октября. 19:00.
- От 2000.