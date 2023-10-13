Афиша Москвы: концерт Юлии Савичевой и шоу Александра Петрова

Концерт Юлии Савичевой 6+

Юлию Савичеву кто-то знает как финалистку «Фабрики звезд – 2», кто-то помнит ее выступление на «Евровидении-2004», но есть и те, кто давно следит за певицей и не пропускает ни одной ее новой песни.

Зрителей, которые придут на большой сольный концерт обладательницы семи статуэток «Золотого граммофона», ждут проверенные временем хиты — «Если в сердце живет любовь», «Высоко», «Привет», «Как твои дела», а также и новые шлягеры — «Желтое такси», «Не до любви», «От его голоса».

« Урбан »

» м. «Дмитровская», Большая Новодмитровская ул., 36, стр. 24.

20 октября. 20.00

От 1600.

Шоу 16+

Если хотите увидеть старый добрый КВН без монтажа, почувствовать атмосферу игры, то еще можете попасть на один из двух полуфиналов Высшей лиги. Путевку в финал будут оспаривать достойные команды — «Атомная сборная» (Сосновый Бор), «Красный лис» (Владивосток), «Флэш-Рояль» (Ростов-на-Дону), «Близкие» (Белгород).

Александр Васильевич Масляков будет не на привычной позиции ведущего, а в зале среди зрителей. Кстати, эту игру традиционно покажет Первый канал в начале декабря — так что улыбайтесь красиво, ведь есть шанс попасть на телеэкраны.

Театр Российской армии

м. «Достоевская», Суворовская площадь, 2.

17 октября. 18.30.

От 3000.

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Спектакль 12+

Актер Александр Петров представляет драматическое шоу «Планета Максимус». Это его вторая авторская работа, где он выступает как единственный актер на сцене, а также как режиссер и сценарист. Проект представляет собой синтез театра, кино, рок-музыки и поэзии. «Планета Максимус» основана на реальной истории любви, которая доказывает, что чувства сильнее всего. Петров рассказывает историю от лица своего друга Макса, чья трагическая судьба послужила основой для постановки.