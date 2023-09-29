Афиша Москвы: балет Сергея Полунина и концерт Ильдара Абдразакова

«Маскарад с закрытыми глазами» - премьерный спектакль по мотивам пьесы Лермонтова «Маскарад» и повести Артура Шницлера «Новелла о снах». В роли Арбенина - Игорь Верник, а в роли его жены Нины - Маруся Фомина. Режиссер Петр Шерешевский говорит: «Спустя почти двести лет после написания Лермонтовым пьесы мы пытаемся изучать сознание современного человека.

Наш Арбенин - филолог, лермонтовед. Он как будто бы предупрежден. И может на лекции бодро изложить заблуждения того, лермонтовского Арбенина. Но насколько наши знания, усвоенные уроки культуры предохраняют нас от дикости, страстей? Достаточно маленького толчка, чтобы современный человек завис на краю пропасти. А там - черная мизантропия, месть, убийство...» 18+

МХТ имени А. П. Чехова

м. «Театральная», Камергерский пер., 3, стр. 1.

10, 11 и 28 октября.

19.00.

От 1000.

Балет

Сергея Полунина называют гением современного балета - убедиться в этом можно будет на его гала-концерте. Помимо самого Полунина, в концерте примут участие и его друзья, известные артисты балета. В новой постановке Сергей с помощью языка танца поделится своими взглядами и расскажет о смысле жизни так, что слова будут уже не нужны 6+

Дом музыки

м. «Павелецкая», Космодамианская наб, 52, стр. 8.

2, 3 октября. 19.00.

От 4000.

Концерт

Заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков даст свой первый сольный концерт в «Крокусе». Оперный бас, выступающий на крупнейших мировых сценах, посвящает концерт 150-летию со дня рождения другого великого баса - Федора Ивановича Шаляпина. В программе прозвучат арии из опер, романсы, песни из репертуара Шаляпина. Аккомпанировать Ильдару будет Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и его художественный руководитель народный артист России Юрий Башмет 6+