Афиша Москвы: сразу два концерта и спектакль по Булгакову

Сразу два концерта посвящены столетию поэта Расула Гамзатова. В Большом зале консерватории 27 сентября в гала-концерте участвуют Лев Лещенко (на фото), Полад Бюльбюль Оглы, Александр Олешко, Владислав Косарев и другие артисты. Они исполнят песни на стихи Гамзатова, включая «Журавлей». А 28 сентября песни на стихи поэта прозвучат в Кремлевском дворце. Участвуют Сергей Волчков, Сосо Павлиашвили, Аскар Абдразаков, Стас Пьеха и др. 12+

Московская консерватория

м. «Библиотека им. Ленина»,

ул. Большая Никитская, 13/6.

ГКД

м. «Александровский сад», ул. Воздвиженка, 1.

27, 28 сентября. 19.00.

От 1000.

Спектакль по Булгакову

Театр сатиры откроет сотый сезон премьерой комедии «Иван Васильевич» по пьесе Булгакова. Режиссер Сергей Газаров столкнет на сцене две эпохи - времена нэпа и русского Средневековья. Сюжет разворачивается вокруг перемещения героев в пространстве с помощью машины времени, созданной инженером Тимофеевым.

Актеры будут подтверждать простую истину - человек не меняется, в каком бы столетии он ни находился. В роли Ивана Грозного и управдома Бунша-Корецкого - народный артист РФ Юрий Васильев 16+

Театр сатиры

м. «Маяковская», Триумфальная пл., 2.

29, 30 сентября. 19.00.

От 2000.

Концерт Екатерины Волковой

Звезда сериалов «Скорая помощь», «Доктор Преображенский», «Влюбленные женщины», «Саранча», «Родина», муза Эдуарда Лимонова актриса Екатерина Волкова подготовила новый вокальный проект. Не все знают, что актриса театра и кино сама сочиняет и исполняет песни. К примеру, несколько песен Волковой звучат в кинофильме Сергея Соловьева «Асса-2», в сериале «Капитанские дети», в фильме «Дядя из Чикаго» и других. Екатерина будет петь о любви с джаз-бендом Владимира Агафонникова 16+