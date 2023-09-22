Афиша Москвы: сразу два концерта и спектакль по Булгакову

Сразу два концерта посвящены столетию поэта Расула Гамзатова. В Большом зале консерватории 27 сентября в гала-концерте участвуют Лев Лещенко (на фото), Полад Бюльбюль Оглы, Александр Олешко, Владислав Косарев и другие артисты. Они исполнят песни на стихи Гамзатова, включая «Журавлей». А 28 сентября песни на стихи поэта прозвучат в Кремлевском дворце. Участвуют Сергей Волчков, Сосо Павлиашвили, Аскар Абдразаков, Стас Пьеха и др. 12+
- Московская консерватория
- м. «Библиотека им. Ленина»,
- ул. Большая Никитская, 13/6.
- ГКД
- м. «Александровский сад», ул. Воздвиженка, 1.
- 27, 28 сентября. 19.00.
- От 1000.
Спектакль по Булгакову
Театр сатиры откроет сотый сезон премьерой комедии «Иван Васильевич» по пьесе Булгакова. Режиссер Сергей Газаров столкнет на сцене две эпохи - времена нэпа и русского Средневековья. Сюжет разворачивается вокруг перемещения героев в пространстве с помощью машины времени, созданной инженером Тимофеевым.
Актеры будут подтверждать простую истину - человек не меняется, в каком бы столетии он ни находился. В роли Ивана Грозного и управдома Бунша-Корецкого - народный артист РФ Юрий Васильев 16+
- Театр сатиры
- м. «Маяковская», Триумфальная пл., 2.
- 29, 30 сентября. 19.00.
- От 2000.
Концерт Екатерины Волковой
Звезда сериалов «Скорая помощь», «Доктор Преображенский», «Влюбленные женщины», «Саранча», «Родина», муза Эдуарда Лимонова актриса Екатерина Волкова подготовила новый вокальный проект. Не все знают, что актриса театра и кино сама сочиняет и исполняет песни. К примеру, несколько песен Волковой звучат в кинофильме Сергея Соловьева «Асса-2», в сериале «Капитанские дети», в фильме «Дядя из Чикаго» и других. Екатерина будет петь о любви с джаз-бендом Владимира Агафонникова 16+
- Клуб Magnus Locus
- м. «Сухаревская», пр-т Мира, 12, стр. 9.
- 22 сентября. 20.00.
- От 3000.