В московском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Слепые кони фортуны» по роману Гайто Газданова

Этой осенью в московском театре «Эрмитаж» покажут спектакль по роману Гайто Газданова «Призрак Александра Вольфа».

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Постановка называется «Слепые кони фортуны». Режиссер спектакля — художественный руководитель «Эрмитажа» и народный артист РФ Михаил Захарович Левитин. Художник постановки — соавтор более чем 30 спектаклей «Московского театра Эрмитаж» Гарри Юрьевич Гуммель.

В центре сюжета жизнь русского эмигранта, который сбежал от Гражданской войны в Париж. Молодой человек несет в сердце тяжкий грех, он искренне считает, что стал убийцей некого Александра Вольфа. Но, как оказалось, тот жив и дальше начинается все самое интересное.

Показ спектакля состоится 13 октября в 19:00 и 14 октября в 18:00. Билеты уже в продаже.