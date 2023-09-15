Афиша Москвы: съемка телешоу «Уральских пельменей» и концерт «Дискотека 90-х и 2000-х»

Съемка 16+

Свежие выпуски телешоу «Уральские пельмени» будут записывать в Москве четыре дня. Новые программы «Доска зеленая» и «Курс руля», сделанный уральской бригадой экс-кавээнщиков, чуть позже можно будет посмотреть по ТВ, ну а тем, кто любит живой юмор, срочно пора в концертный зал.

Публику будут развлекать Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Дмитрий Соколов, Андрей Рожков, Вячеслав Мясников, Илана, Ксения Корнева, Роман Постовалов и другие звездные «пельмени».

БКЗ « Космос »

» м. «ВДНХ», пр-т Мира, 150.

14 - 17 сентября. 20.00.

От 7800.

Спектакль 16+

Олеся Железняк, Жанна Эппле, Елена Захарова, Юрий Чернов, Вадим Колганов и другие актеры играют в спектакле «Час тишины» по пьесе Флориана Зеллера.

Герои спектакля - обычные люди, которые когда-то совершили ошибку, и она не дает им покоя. В качестве сценографа спектакля дебютирует известный художник Вася Ложкин: каждому зрителю в подарок достанется фирменный постер от Василия.

«Школа современной пьесы»

м. «Трубная», Неглинная ул., 29, стр. 1.

16, 17, 26 сентября. 19.00.

От 1000.

Концерт 16+

«Дискотека 90-х и 2000-х» предлагает вспомнить хиты вашей молодости. Два с половиной часа на сцене будут зажигать кумиры 90-х и 2000-х - Татьяна Буланова, Кай Метов, Юрий Титов, группы Hi-Fi, «Пропаганда», «Револьверс», «Сладкий сон», «Каролина» и многие другие.

КЗ «Вегас Сити Холл»

м. «Мякинино», Международная ул., 12.

23 сентября. 19.00.

От 2000.