Афиша Москвы: как и где весело провести День города

Москва отпразднует 876-летие 9 и 10 сентября. В СК «Лужники» в рамках урбанистического форума пройдут фуд-фестиваль, мастер-классы, спектакли и концерты. На Поклонной горе состоятся выступления молодых коллективов и звезд. Во всех районных парках будут свои праздничные программы.

9 сентября утром в акватории Москвы-реки от Бобрового острова до Андреевского моста пройдет парад водного транспорта. Тогда же в трамвайном депо им. Баумана начнется парад трамваев до кольца «Останкино» и в обратном направлении.

А 10 сентября на ВДНХ состоятся спектакль Егора Дружинина «Всюду жизнь» и концерт с участием Анастасии Спиридоновой и Мота.

9 и 10 сентября.

Вход свободный.

Спектакль по Чехову

Премьерная постановка режиссера Айдара Заббарова по одноименному рассказу Чехова «Попрыгунья» идет на Симоновской сцене Театра Вахтангова. «В «Попрыгунье» я нашел такой момент, ради которого стоило придумать этот спектакль, - рассказывает режиссер. - Изначально Чехов назвал рассказ «Великий человек», но в последний момент написал редактору и попросил заменить на «Попрыгунью».

В финале, когда врач Дымов заболел, к нему приехали все его коллеги. День и ночь они дежурили у постели больного. Пытались сделать все возможное, чтобы его спасти. Я увидел настоящее братство, сплочение людей перед бедой, людей, которые оказались в доме Дымова по любви, по зову сердца. Для меня это самое ценное».

Театр имени Евгения Вахтангова

м. «Смоленская», Калошин пер. 10, стр. 2.

14 сентября, 9 октября. 19.30.

От 500.

Концерт Панайотова

Александр Панайотов поет на сцене под открытым небом в последние теплые выходные осени. Мастер вокальной импровизации работает в разных стилях: в его репертуаре преобладает поп-музыка, но также артист исполняет соул, джаз и лаунж, ритм-энд-блюз.