Афиша Москвы: выставка собак и кошек из приюта, и концерт звезд в Кремле

На ВДНХ, рядом с Музеем городского хозяйства Москвы, можно будет познакомиться с собаками и кошками из городских приютов: они привиты и стерилизованы - стало быть, готовы к встрече с потенциальными хозяевами. С собаками можно будет погулять, а котов - взять на руки.

Специалисты расскажут об особенностях животных, поделятся советами по уходу за питомцами, а тем, кто пока не может завести четвероногого друга, подскажут, как стать волонтерами городских приютов. Кстати, в парке «Горка» открылась фотовыставка «Путь домой», героями которой стали бездомные животные, ищущие хозяев. На каждой «лохматой» видеоанкете есть QR-код - перейдя по нему, можно будет познакомиться с животным поближе.

ВДНХ

м. «ВДНХ», пр-т Мира, 119В

2 сентября. 12.00 - 17.00. Бесплатно.

Концерт

68-летний Владимир Кузьмин даст сразу несколько концертов в сентябре - один в Санкт-Петербурге и два в Москве. Автор и исполнитель знаменитых рок-баллад - «Я не забуду тебя», «Моя любовь», «Когда меня ты позовешь» и многих других - находится в отличной творческой форме, в чем смогут убедиться его поклонники.

Джаз-клуб «Союз композиторов»

м. «Охотный Ряд», Брюсов пер., д. 8 - 10, с. 2.

3, 24 сентября. 20.30.

От 2400.

Шоу

Накануне Дня знаний звезды эстрады поздравят зрителей с началом учебного года. Петь будут Сергей Лазарев, Лариса Долина, Пелагея, Николай Басков, SHAMAN, Лев Лещенко, Ольга Бузова, Наташа Королева, Александр Буйнов, Хабиб, Люся Чеботина, Стас Пьеха и другие артисты. Начало интерактивной программы для зрителей и розыгрыш призов в фойе - в 17.30.