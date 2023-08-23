«Акварель», «КороЛЕВство», «Страшная сила»: названы самые популярные цирковые шоу первой половины 2023 года

Россияне стали чаще посещать цирковые шоу. По данным экспертов «Яндекс Афиши», за семь месяцев 2023 года количество событий в цирковом сегменте увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и в 1,2 раза относительно 2022-го. Количество проданных билетов в 2023-м выросло в 7 и 2,3 раза по сравнению с 2021 и 2022 соответственно.
«Цирк является стабильно растущим сегментом среди развлекательных мероприятий как в столицах, так и в регионах. Мы видим, что на протяжении многих лет легендарный Цирк Юрия Никулина или Большой цирк на проспекте Вернадского в Москве регулярно собирают полные залы», - говорит директор по контенту «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили.
«При этом цирковое искусство не стоит на месте, например, сейчас в индустрии укрепляется новая тенденция – цирковые элементы проникают во многие современные постановки. Таким образом появляются шоу совершенно нового типа, которые привлекают новую аудиторию, становятся еще одним важным сценарием для семейного досуга».
«Свежий пример – музыкально-цирковое шоу «Чебурашка», постановщиком которого выступил солист Cirque du Soleil, автор уникальных трюков, вошедших в энциклопедии циркового искусства, Андрей Кольцов. Это шоу стало абсолютным хитом среди семейных событий на «Яндекс Афише», и мы уверены, что таких событий будет становиться только больше».
Кстати, с января по июль 2023-го продажи билетов на цирковые события в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились в 2,4 раза и достигли 202 миллионов рублей. Средний чек на цирковые события в 2023 году составляет 5,5 тысячи рублей, при этом на заказ чаще приходится более двух билетов.
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Цирковые шоу регулярно попадают в раздел топ-10 «Яндекс Афиши» во всех уголках страны. Так, шоу на воде «Акварель» в цирке Никулина на Цветном бульваре, сказочное представление «КороЛЕВство» и новогоднее шоу «Заколдованная» в Большом цирке на проспекте Вернадского вошли в список самых популярных событий столицы.
В топ-10 событий в Санкт-Петербурге попали крупномасштабное цирковое шоу «Страшная сила» в Цирке на Фонтанке, постановки «Кабы я была царица» в Сибур Арене и «Цирк Моретти». В топе региональных событий — грандиозный «Бурлеск» в новосибирском цирке, шоу «Пять континентов» в Нижнем Новгороде, «На грани» в казанском цирке и «Цирк мистера Lumaca» в Краснодаре.