«Акварель», «КороЛЕВство», «Страшная сила»: названы самые популярные цирковые шоу первой половины 2023 года

Россияне стали чаще посещать цирковые шоу. По данным экспертов «Яндекс Афиши», за семь месяцев 2023 года количество событий в цирковом сегменте увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и в 1,2 раза относительно 2022-го. Количество проданных билетов в 2023-м выросло в 7 и 2,3 раза по сравнению с 2021 и 2022 соответственно.

«Цирк является стабильно растущим сегментом среди развлекательных мероприятий как в столицах, так и в регионах. Мы видим, что на протяжении многих лет легендарный Цирк Юрия Никулина или Большой цирк на проспекте Вернадского в Москве регулярно собирают полные залы», - говорит директор по контенту «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили.

«При этом цирковое искусство не стоит на месте, например, сейчас в индустрии укрепляется новая тенденция – цирковые элементы проникают во многие современные постановки. Таким образом появляются шоу совершенно нового типа, которые привлекают новую аудиторию, становятся еще одним важным сценарием для семейного досуга».

«Свежий пример – музыкально-цирковое шоу «Чебурашка», постановщиком которого выступил солист Cirque du Soleil, автор уникальных трюков, вошедших в энциклопедии циркового искусства, Андрей Кольцов. Это шоу стало абсолютным хитом среди семейных событий на «Яндекс Афише», и мы уверены, что таких событий будет становиться только больше».