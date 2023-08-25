Афиша Москвы: площадка для детей в саду «Эрмитаж» и концерт группы «Воскресение»

В саду «Эрмитаж» будут работать площадки и для детей, и для молодежи, и для людей зрелого возраста. На «Самоварфесте» рассказывают о культуре и традициях народов России. Можно будет продегустировать чай на сосновых шишках, увидеть экспозицию самоваров, посетить мастер-классы: по кружевоплетению коклюшками; по изготовлению лыковой игрушки; по гончарному делу; по игре на башкирском инструменте курае; по хип-хопу; по игре на ложках и др. Гостей ждет море музыки, танцев и развлечений. Планируются граффити-батлы, лекции по русскому языку и викторины.

Сад «Эрмитаж»

м. «Чеховская», ул. Каретный Ряд, 3, стр. 15А.

26 августа. 11.00 - 19.00.

Бесплатно.

«Воскресение». Расширенный состав

Группа «Воскресение» раз в год дает концерт расширенным составом. На сцену выходят оба солиста - основателя коллектива: и бессменный лидер Алексей Романов, и Евгений Маргулис, у которого сейчас своя группа. «Воскресение» играет: блюз («Сколько было звезд»), рэгги («По дороге разочарований»), фанк («Люди как в темной чаще»), рок-н-ролл («Слепили бабу на морозе»), психоделию («Солдат Вселенной»), баллады, романсы. Настроение всех их песен определяют так - «тихая радость и громкая грусть».

Зеленый театр ВДНХ

м. «ВДНХ», проспект Мира, 119, стр. 545.

27 августа. 19.00.

От 3000.

Оркестр Жилина играет Рахманинова

Сергей Жилин и его оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз» подготовили специальную программу - свое видение стилевого многообразия Сергея Рахманинова по случаю 150-летия композитора. Будет много джаза, в том числе в симбиозе с классикой, а также произведений Сергея Рахманинова в их первозданном звучании. Композитор использовал разные музыкальные формы - пьесы-фантазии, оперы, романсы, симфонии, симфонические поэмы и кантаты, литургии, фортепианные рапсодии, сюиты…

Мало кто знает, что в 1927 году Сергей Рахманинов был на премьере «Рапсодии в стиле блюз» Джорджа Гершвина и это повлияло на фортепианный стиль поздних работ.