Афиша Москвы: международный фестиваль «Джазовые сезоны» и концерт Полины Гагариной

IX Международный фестиваль «Джазовые сезоны» соберет множество отличных музыкантов. Зрителей порадуют Лариса Долина, квартет Алины Енгибарян, трио Олега Аккуратова, Варвара Убель (победительница 4-го сезона шоу «Ну-ка, все вместе!»), Евгений Маргулис, а также Дмитрий Маликов (на фото) с программой собственного сочинения Pianomaniя Jazz и другие музыкальные коллективы.

Худрук фестиваля народный артист России Игорь Бутман объясняет: «Мы стараемся открыть новые имена и, конечно, пригласить суперзвезд. Чем отличаются наши концерты в Горках? Великолепным звуком. Все ансамбли там звучат просто потрясающе!»

Для посетителей фестиваля будет организован бесплатный трансфер от станции метро «Домодедовская».

Музей-заповедник «Горки Ленинские»

Московская область, поселок Горки Ленинские, улица Центральная, 1.

19 - 20 августа. 15.00.

От 2500.

Концерт

Полина Гагарина споет на необычной, зато по-настоящему летней площадке. Концерт стилизован под пляжную вечеринку. Можно будет купить и дорогие билеты с местами за столиками, и по доступным ценам - в танцевальной зоне.

Dream Beach Club

м. «Технопарк», проспект Андропова, 1.

18 августа. 20.00.

От 2000.

Фестиваль

SandlerFest - рок-фестиваль, на котором выступят и молодые артисты, и знаменитости. Среди участников фестиваля, организованного продюсером Игорем Сандлером, немало громких имен - Николай Носков, Ольга Кормухина, Алексей Белов, группа «Мастер». Будут и специальные программы - одна из них называется «Русская классика в роке» (здесь зрителей ждут симфонический оркестр и выступления солистов Большого и Мариинского театров).