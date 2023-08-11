Афиша Москвы: бесплатные тренировки в «Лужниках» и концерт Нурлана Сабурова

С текущей недели и целый месяц в «Лужниках» в рамках Московского урбанистического форума проходит марафон тренировок. Все желающие смогут присоединиться к бесплатным занятиям под руководством известных спортсменов.

Занятия по стретчингу и барре, сайклингу и джампингу, зумбе и танцевальному фитнесу рассчитаны не только на продвинутых любителей, но и на новичков, которые ищут тренировки по душе и силам.

К примеру, 13 августа состоится тренировка по сайклингу, а 26 августа — по джампингу. Сайклинг — это кардиотренировка с использованием велотренажеров.

А джампинг — комплекс упражнений на шестигранном батуте с ручкой, выполняемый под динамичную музыку. Тренировки улучшают координацию движений, укрепляют вестибулярный аппарат. Расписание и регистрация на занятия — на сайте luzhniki.ru.

« Лужники »

» м. «Спортивная», ул. Лужники, 24, стр. 1.

9 августа — 8 сентября.

Бесплатно.

Концерт Нурлана Сабурова

Нурлан Сабуров — дерзкий представитель стендап-комедии, который стал известен благодаря юмористическим выступлениям в телепроектах на ТНТ и YouTube-шоу «Что было дальше?». Концерт Нурлана Сабурова пройдет под открытым небом, комик обещает старые и новые монологи для мощного заряда позитива и положительных эмоций.