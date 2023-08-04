Афиша Москвы: фестиваль неолимпийских видов спорта и концерт Сергея Мазаева

На ВДНХ пройдет фестиваль неолимпийских видов спорта. Соревнования и мастер-классы организованы для всех желающих. Любителей активного образа жизни познакомят с необычными спортивными дисциплинами: роллер-спорт, кикскутеринг, паркур, кроссминтон, кила, лакросс, капоэйра...

И это далеко не все: например, ровно в полдень состоится мастер-класс по обучению катанию на квадах - четырехколесных роликах с попарным расположением колес. С 15.00 до 17.00 и с 18.00 до 19.00 - обучение кроссминтону - виду спорта, который сочетает в себе элементы бадминтона, сквоша и большого тенниса. После обучения можно принять участие в мини-турнире. А еще будет очень много показательных выступлений известных спортсменов.

ВДНХ

м. «ВДНХ», проспект Мира, 119, стр. 228.

29 июля. 11.30.

Бесплатно.

Концерт

Сергей Мазаев и группа «Моральный кодекс» дают летний клубный концерт. В программе -хорошо всем известные песни коллектива - «Первый снег», «Ночной каприз», «Я выбираю тебя», «Кошки», «До свидания, мама» и многие другие.

16 тонн

м. «Улица 1905 года», ул. Пресненский Вал, 6, стр. 1.

28 июля. 20.00.

От 3000.

Шоу

Настасья Самбурская не только в кино снимается, но еще и прилично поет. В основном она работает в жанре шансона. Амбиции у артистки серьезные: «Я пришла на эстраду не мериться с кем-то, не доказывать свое превосходство. Я просто делаю то, что у меня хорошо получается, что находит отклик у людей. И делаю это честно».