Афиша Москвы: концерт Леонида Агутина и фестиваль шахмат и джаза

На прошлой неделе Леонид Агутин отгулял 55-й день рождения, а в эту субботу юбиляр сыграет большой летний концерт при участии Тюменского филармонического оркестра (дирижер Юрий Медяник). Агутин исполнит все свои главные хиты, а также новинки репертуара. Прозвучат такие песни, как «Босоногий мальчик», «Летний дождь», «На сиреневой луне», «Я буду всегда с тобой» и многие другие.

«ВТБ Арена»

м. «Динамо»,

Ленинградский проспект,

36.

29 июля. 20.00.

От 2500.

Концерт

На летней сцене дизайн-завода состоится концерт под названием «Иванушки International & Friends». Солировать, как нетрудно догадаться, будут нестареющие «Иванушки» - Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и сравнительно недавно примкнувший к ветеранам Кирилл Туриченко. Среди гостей в числе прочих ожидаются группы «Корни», «Отпетые мошенники» и «Русский Размер».

Дизайн-завод

м. «Дмитровская», ул. Большая Новодмитровская, 36.

30 июля. 19.00.

От 2200.

Фестиваль

В саду «Эрмитаж» состоится фестиваль шахмат и джаза - Chess&Jazz. Будет сыграно немало шахматных партий, прозвучит много музыки. Свои хиты исполнит Владимир Пресняков, его коллега по шоу «Голос» Антон Беляев выступит с оркестром и хором.