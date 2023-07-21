Афиша Москвы: концерт «Руки Вверх!» и премьера в «Современнике»

На этой неделе на ВДНХ начинается VI Международный фестиваль искусств «Вдохновение». За 11 дней пройдут 60 с лишним мероприятий, в числе которых будут театральные премьеры. Постановки самые разные: например, спектакль «Колхозница и Рабочий» приглашает зрителей на обеденный перерыв в буфет одноименного павильона ВДНХ. Постановка «Война и мир» - симбиоз классической музыки и романа Льва Толстого.

Главные роли исполняют Дарья Мороз и Станислав Дужников. За музыкальную часть отвечают дирижер Иван Рудин и Московский государственный симфонический оркестр. Еще один спектакль - абсурдистскую комедию по пьесе Дмитрия Данилова «Сережа очень тупой» - подготовили студенты 4-го курса мастерской Константина Райкина ВШСИ.

ВДНХ

м. «ВДНХ», проспект Мира, 119, стр. 228.

22 июля - 1 августа.

Вход: бесплатно, по предварительной регистрации на сайте ВДНХ.

Концерт

Группа «Руки Вверх!» год назад собрала на своем концерте в «Лужниках» 72 тысячи человек. На этой неделе Сергей Жуков и Ко планируют повторить успех - билетов на шоу на стадионе «Лужники» осталось немного. Музыкант предупреждает: активизировались мошенники, поэтому покупать билеты стоит только на официальных сайтах.

Стадион « Лужники »

» м. «Лужники», ул. Лужники, 24, стр. 1.

22 июля. 20.00.

От 1500.

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Спектакль

Под занавес театрального сезона в «Современнике» премьера - постановка «Кваша: А вдруг?» Ивана Комарова. Нетрудно догадаться, что ее герой - легендарный актер «Современника» Игорь Кваша. Он сыграл на этой сцене немало знаковых ролей, многие его помнят и по ярким киноролям в «Человеке с бульвара Капуцинов», «Соломенной шляпке» и многих других лентах.

Спектакль построен на воспоминаниях друзей, коллег и близких актера, а также на фрагментах книги Игоря Владимировича «Точка возврата».