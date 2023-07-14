Афиша Москвы: фестиваль «ВКонтакте» и турне по усадьбам Москвы

Московские выходные фестиваля ВКонтакте - это возможность услышать много разной музыки в одном месте. В парке будет работать сразу три сцены для разных музыкальных направлений, а также тематические зоны, где пройдут лекции и круглые столы с известными спикерами, блогерами, семейные, спортивные, развлекательные активности.
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Петь будут: Анна Асти, Баста, Джони, «Иванушки International», Зиверт, Мот, Лолита, Ольга Серябкина, Клава Кока, Хаски, Тося Чайкина, Асия и Эрика Лундмоен, «Мытищи в огне», Инстасамка, «Наша Таня», HammAli & Navai и еще несколько десятков популярных у молодежи музыкантов. Билеты на vkfest.ru.
- Парк Горького
- м. «Октябрьская», ул. Крымский Вал, 9.
- 15, 16 июля. 12.00.
- 3700.
Турне по усадьбам Москвы
Летний фестиваль «Усадьбы Москвы» проходит с июля до октября. В программе есть и просветительские, и гастрономические, и музыкальные, и спортивные мероприятия. Горожанам должен особенно понравиться пикник в формате лекции. 15 архитектурно-парковых ансамблей столицы подготовили бесплатные мероприятия.
К примеру, 16 июля такое пройдет в музее-заповеднике «Коломенское»: тут и экскурсия по яблоневым садам, и литературные чтения Пушкина, и фруктовый пикник с лекцией.
Расписание и регистрация для участия на сайте: mag.russpass.ru.
Спектакль «Маяковский»
Официальная премьера музыкальной драмы «Маяковский» к 130-летию поэта намечена на сентябрь. Сейчас - предпремьерные показы, первый - в день рождения Владимира Маяковского, 19 июля.
Это дебютная постановка в «Ленкоме» главного режиссера Алексея Франдетти. Баста (Василий Вакуленко) и его команда отвечают за музыку и стихи к спектаклю. Драматург - Ника Симонова. «Музыка и стихи Василия абсолютно созвучны фигуре Маяковского. Если спектакль по и про Маяковского, то лучшего автора, чем Василий, не найти», - говорит режиссер.
- «Ленком»
- м. «Пушкинская», ул. Малая Дмитровка, 6.
- 19, 20, 21 июля. 19.00.
- От 2900.