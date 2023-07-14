Афиша Москвы: фестиваль «ВКонтакте» и турне по усадьбам Москвы

Московские выходные фестиваля ВКонтакте - это возможность услышать много разной музыки в одном месте. В парке будет работать сразу три сцены для разных музыкальных направлений, а также тематические зоны, где пройдут лекции и круглые столы с известными спикерами, блогерами, семейные, спортивные, развлекательные активности.

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Петь будут: Анна Асти, Баста, Джони, «Иванушки International», Зиверт, Мот, Лолита, Ольга Серябкина, Клава Кока, Хаски, Тося Чайкина, Асия и Эрика Лундмоен, «Мытищи в огне», Инстасамка, «Наша Таня», HammAli & Navai и еще несколько десятков популярных у молодежи музыкантов. Билеты на vkfest.ru.

Парк Горького

м. «Октябрьская», ул. Крымский Вал, 9.

15, 16 июля. 12.00.

3700.

Турне по усадьбам Москвы

Летний фестиваль «Усадьбы Москвы» проходит с июля до октября. В программе есть и просветительские, и гастрономические, и музыкальные, и спортивные мероприятия. Горожанам должен особенно понравиться пикник в формате лекции. 15 архитектурно-парковых ансамблей столицы подготовили бесплатные мероприятия.

К примеру, 16 июля такое пройдет в музее-заповеднике «Коломенское»: тут и экскурсия по яблоневым садам, и литературные чтения Пушкина, и фруктовый пикник с лекцией.

Расписание и регистрация для участия на сайте: mag.russpass.ru.

Спектакль «Маяковский»

Официальная премьера музыкальной драмы «Маяковский» к 130-летию поэта намечена на сентябрь. Сейчас - предпремьерные показы, первый - в день рождения Владимира Маяковского, 19 июля.

Это дебютная постановка в «Ленкоме» главного режиссера Алексея Франдетти. Баста (Василий Вакуленко) и его команда отвечают за музыку и стихи к спектаклю. Драматург - Ника Симонова. «Музыка и стихи Василия абсолютно созвучны фигуре Маяковского. Если спектакль по и про Маяковского, то лучшего автора, чем Василий, не найти», - говорит режиссер.