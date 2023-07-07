Афиша Москвы: благотворительная ярмарка «Город неравнодушных» и концерт Ольги Серябкиной

Благотворительная ярмарка «Город неравнодушных» в Саду имени Баумана приурочена к Дню семьи, любви и верности, в мероприятии принимают участие более 30 московских благотворительных организаций.

Посетителей ждет множество развлечений: модный экопоказ, благотворительный квест, беспроигрышная лотерея, развлекательная программа, зона отдыха. А еще состоятся выступления известных спикеров, которые расскажут о том, как сделать благотворительность частью своей повседневной жизни.

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Различные благотворительные фонды представят свои товары: здесь можно будет найти подарок по душе для себя или друзей и тем самым поддержать подопечных благотворительных организаций. Также на мероприятии можно познакомиться с пушистыми подопечными московских фондов, а при желании даже уехать домой с новым четвероногим другом.

Для тех, у кого уже есть питомец, будут развернуты мобильная ветеринарная станция и площадка груминга, где можно получить совет и проконсультироваться.

Сад имени Баумана

м. «Красные Ворота», Старая Басманная ул., 15А, стр. 4.

8 - 9 июля. 11.00 - 20.00.

Вход свободный.

Концерт

Ольга Серябкина приглашает на большой клубный концерт. Билеты есть на разный вкус и кошелек - от танцпола до мест за столиком или на балконе. Певица порадует своими новыми и старыми хитами: «Одиночка», «Дядя Гена», «Бывшие», «Синий цвет твоей любви»...

VK Gipsy

м. «Кропоткинская», Болотная наб., 3, стр. 2.

7 июля. 23.00.

От 1000.

Спектакль

Премьерный спектакль «Современника» под названием «Случайные встречи» поставлен по рассказам Ивана Бунина. Общий лейтмотив: что же такое любовь? Имея сотни проявлений, она одинаково обжигает каждого, кому посчастливилось ее испытать. В спектакле заняты Сергей Юшкевич, Георгий Богадист, Марина Лебедева.