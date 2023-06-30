Афиша Москвы: бесплатные занятия танцами и концерт Николая Носкова

В столичных парках начались сезонные бесплатные занятия танцами. Сад имени Баумана приглашает на уроки по аргентинскому танго, которые проводятся по средам с 20.00 до 22.00 и по пятницам с 19.00 до 22.00.

В саду «Эрмитаж» в 19.00 мастер-классы по современным направлениям: кизомба (по вторникам), бачата (по средам) и танго нуэво (по пятницам). А по четвергам и понедельникам детей учат хип-хопу с 18.00 до 19.00.

В Перовском парке можно заняться фитнес-зумбой. Занятия проходят на деревянной сцене по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20.00 до 21.30.

В Зеленом театре Бабушкинского парка танцуют сальсу по вторникам в 19.00, бачату по вторникам в 20.00, а по воскресеньям с 13.00 до 15.00 собираются на танцевальный микс.

Также занятия проходят и в других парках города. Следите за расписанием на сайте любимого парка.

Концерт Николая Носкова

Летний концерт под открытым небом. Зрители услышат песни «Доброй ночи», «Свеча», «Снег», «По пояс в небе», «Я прошу», «На меньшее я не согласен» и другие. Ряд произведений прозвучит в новых акустических версиях.

В 2017 году Николай Носков перенес инсульт, но смог восстановиться и вернуться на сцену. Теперь каждый концерт артиста - это пример преданности и любви к своему делу, а песня «Живой» стала для Носкова гимном преодоления.

Зеленый театр ВДНХ

м. «ВДНХ», пр. Мира, 119, стр. 545.

7 июля. 20.00.

От 2000.

Старая добрая «Ханума» в МХТ

Водевиль о соперничестве двух свах - Ханумы и Кабато, написанный в 1882 году. Каждая предлагает невесту старому князю Васо Пантыашвили.

«Хануму» поставили в новом переводе, с новыми песнями и диалогами. Ханума (Ирина Пегова) и Кабато (Янина Колесниченко) даже рэп зачитают. Князь (в разных составах Артур Ваха или Юрий Стоянов) беспробудно пьян почти всегда. За сценографию отвечает постановщик спектакля Виктор Крамер (соавтор «Снежного шоу» Полунина), потому будет много удивительного.