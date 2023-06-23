Афиша Москвы: молодежный фестиваль и концерт Владимира Кузьмина

Мероприятия фестиваля «День молодежи. Конструктор будущего» будут идти по всему городу. Главные состоятся в парке «Ходынское поле»: вас ждут 6 спортивных площадок, 200 экспертов и лекторов. Здесь пройдет летний Кубок КВН, турнир по космическому баскетболу, выступления стендап-комиков и другие мероприятия.

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В парке можно будет посетить экомастерскую по переработке вторсырья, школу безопасного вождения электросамокатов. После полуночи на станции метро «Выставочная» начнется программа «Создавая будущее»: ученые, инженеры, программисты расскажут о научно-технических достижениях. Организаторы подготовили специальный поезд, в котором можно будет узнать о российской науке из лекций специалистов, а также увидеть иммерсивное шоу на экранах в вагонах.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Парк «Ходынское поле»

м. «ЦСКА», Ходынский бульвар, 10Б.

24 - 25 июня. 12.00 - 22.00.

Бесплатно.

Концерт

Владимир Кузьмин приглашает на летний клубный концерт. Легендарный музыкант обещает исполнить свои главные хиты - «Эй, красотка», «Симона», «Когда меня ты позовешь» и многие другие. По традиции за кулисами за артиста будет переживать его молодая супруга.

« 16 Тонн »

» м. «Улица 1905 года», ул. Пресненский Вал, 6, стр. 1.

26 июня. 20.00.

От 2500.

Спектакль

На Симоновской сцене Театра Вахтангова - премьера постановки «Нахлебник». Эту пьесу Иван Тургенев писал для бенефиса актера Михаила Щепкина, но она была запрещена цензурой, и первая постановка прошла после отмены крепостного права: в 1862 году Щепкин наконец сыграл роль «маленького человека» Василия Семеныча Кузовкина, обедневшего дворянина, проживающего на содержании.

В новом спектакле Кузовкина играет народный артист России Андрей Ильин. Режиссер спектакля Анна Горушкина говорит: «Людей, подобных главному герою спектакля, я называю чудаками. Он многое мог бы сделать, но не выпячивает свои достоинства».