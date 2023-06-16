Афиша Москвы: фестиваль джаза и концерт Сергея Трофимова

На Втором Международном московском джазовом фестивале выступят многие известные артисты и джазовые коллективы. Мероприятия будут проходить на разных площадках. 19 июня в КЗ «Зарядье» совместную программу представят Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр и Лариса Долина.
20 июня в саду «Эрмитаж» выступят Валерий Сюткин и Light Jazz, трио Олега Аккуратова. Также впервые в Москве коллектив Chiangmai Street Jazz Collective из Таиланда. Еще на фестивале споют Полина Гагарина, Ильдар Абдразаков, Мот, Сергей Мазаев, Аня Чиповская и многие другие. Много бесплатных выступлений.
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- Расписание концертов на сайте moscowjazzfest.com
- 19 - 25 июня. 19.00.
- От 2000.
Концерт Сергея Трофимова
Сергей Трофимов сыграет летний концерт на открытой сцене Зеленого театра ВДНХ. Музыкант составил программу из своих известных композиций: «Снегири», «Родина», «Московская песня», «Сочи», «Ветер в голове» и других. Сергей Трофимов исполняет песни в разных стилях - шансон, романс, рок, авторская песня.
- Зеленый театр ВДНХ
- м. «ВДНХ», пр. Мира, 119, стр. 545.
- 16 июня. 20.00.
- От 2000.
Спектакль по Эрдману
Пьесе «Мандат» Николая Эрдмана почти сто лет. Впервые она была поставлена Всеволодом Мейерхольдом в 1925 году с Эрастом Гариным в главной роли. Сергей Женовач обратился в своем варианте постановки не к пьесе, а к записям и черновикам Николая Эрдмана.
Герои спектакля «Мандат» живут в эпоху перемен (начало 1920-х) и пытаются разобраться, на какие ценности им опираться, чтобы выжить и сохранить себя. В ролях: Алексей Вертков, Глеб Пускепалис, Ольга Калашникова, Андрей Шибаршин.
- Студия театрального искусства
- м. «Таганская», ул. Станиславского, 21, стр. 7.
- 17, 25 июня. 19.00.
- От 1500.