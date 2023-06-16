Афиша Москвы: фестиваль джаза и концерт Сергея Трофимова

На Втором Международном московском джазовом фестивале выступят многие известные артисты и джазовые коллективы. Мероприятия будут проходить на разных площадках. 19 июня в КЗ «Зарядье» совместную программу представят Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр и Лариса Долина.

20 июня в саду «Эрмитаж» выступят Валерий Сюткин и Light Jazz, трио Олега Аккуратова. Также впервые в Москве коллектив Chiangmai Street Jazz Collective из Таиланда. Еще на фестивале споют Полина Гагарина, Ильдар Абдразаков, Мот, Сергей Мазаев, Аня Чиповская и многие другие. Много бесплатных выступлений.

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Расписание концертов на сайте moscowjazzfest.com

19 - 25 июня. 19.00.

От 2000.

Концерт Сергея Трофимова

Сергей Трофимов сыграет летний концерт на открытой сцене Зеленого театра ВДНХ. Музыкант составил программу из своих известных композиций: «Снегири», «Родина», «Московская песня», «Сочи», «Ветер в голове» и других. Сергей Трофимов исполняет песни в разных стилях - шансон, романс, рок, авторская песня.

Зеленый театр ВДНХ

м. «ВДНХ», пр. Мира, 119, стр. 545.

16 июня. 20.00.

От 2000.

Спектакль по Эрдману

Пьесе «Мандат» Николая Эрдмана почти сто лет. Впервые она была поставлена Всеволодом Мейерхольдом в 1925 году с Эрастом Гариным в главной роли. Сергей Женовач обратился в своем варианте постановки не к пьесе, а к записям и черновикам Николая Эрдмана.

Герои спектакля «Мандат» живут в эпоху перемен (начало 1920-х) и пытаются разобраться, на какие ценности им опираться, чтобы выжить и сохранить себя. В ролях: Алексей Вертков, Глеб Пускепалис, Ольга Калашникова, Андрей Шибаршин.