Афиша Москвы: концерты в парках и золотые хиты звезд эстрады

В парках, скверах, на улицах теперь можно бесплатно послушать талантливых, но не очень известных (пока) артистов - тех, кто исполняет авторскую музыку. Прослушивание проекта «Уличный артист в парках» успешно прошли более 160 исполнителей - они получили разрешение выступать для москвичей в течение лета. Будет аж 44 площадки. Также артисты могут онлайн забронировать свободные места для выступления и на других городских площадках.

Посмотреть расписание выступлений можно на сайте mos.ru в разделе «Уличный артист».

в разделе «Уличный артист». Бесплатно.

«Гроза» Островского

Премьерный спектакль «Гроза. Искушение» обновленного Театра им. Гоголя поставил худрук Антон Яковлев. Историю Александра Островского режиссер представил как фантасмагорию и мистическую драму. Несмотря на приставку «по мотивам», с первоисточником обошлись бережно. Хотя используют и современные средства визуализации. Например, на заднике сцены фоном идут документальные кадры из жизни насекомых. Муравьи борются за место под солнцем - как и персонажи Островского.

Кстати, Кабаниху играет Ольга Науменко - многие помнят эту актрису по роли Гали, обманутой невесты Жени Лукашина из «Иронии судьбы...».

Театр им. Гоголя

м. «Курская», ул. Казакова, 8.

7, 14 июня. 19.00.

От 500.

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Золотые хиты звезд эстрады

«Мисс Вселенная» Оксана Федорова и журналист Игорь Прокопенко объявят победителей национальной музыкальной премии «Золотой хит». На мероприятии звезды исполнят свои популярные композиции. Выступят Николай Басков, Дмитрий Харатьян, Стас Костюшкин, Ольга Бузова, Люся Чеботина, Слава, Ольга Серябкина, Денис Майданов, Зара, Дмитрий Маликов, Игорь Саруханов и многие другие артисты.

Новшество: зрители, которые купят билеты в первые ряды партера, получат приглашения на звездную вечеринку после концерта.