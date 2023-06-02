Афиша Москвы: фестиваль «Движение первых» и концерт Сергея Галанина

Два дня для детей разных возрастов будет идти масштабная программа - фестиваль «Движение первых». На Центральной и Главной аллеях запланированы показы уличных постановок, цирковые и анимационные шоу, мастер-классы, лекции, квесты, встречи с известными людьми. Будет много информации, как с пользой провести время на школьных каникулах. На главной сцене пройдут выступления популярных исполнителей. Звездная шоу-программа будет идти в течение всего дня, но кульминацию обещают на вечерних концертах.

ВДНХ

м. «ВДНХ», просп. Мира, 119.

1, 2 июня. 10.00 - 21.00.

Вход: свободный.

Концерт Сергея Галанина

Сергей Галанин и группа «СерьГа» отметят 29-й день рождения группы необычным концертом в Московском международном Доме музыки. «СерьГа» выступит с симфоническим оркестром «Глобалис» под управлением дирижера Леонида Бутинского. В программе прозвучат как проверенные и любимые народом хиты группы, так и новые песни из двух последних альбомов, ранее не исполнявшиеся в симфонической обработке.

Дом музыки

м. «Павелецкая», Космодамианская наб. 52, стр. 8

2 июня. 19.00. От 2000.

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Спектакль по Горькому

Главную роль в премьерном спектакле «Мещане» по драматическому эскизу Максима Горького играет Александр Балуев. Также в постановке заняты Иван Стебунов, Сергей Гирин, Марина Хазова и другие. Режиссер - Павел Сафонов. «Кто за жизнью не поспевает, тот становится одиноким», - такова судьба старика Бессеменова, которого играет Александр Балуев. Ось сюжета - история конфликта поколений, когда старому сложно ужиться с новым. Театральные критики уже посмотрели и оценили игру Балуева как «мощную».