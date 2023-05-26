Афиша Москвы: йога на свежем воздухе и творческий вечер Ларисы Рубальской

В Москве потеплело, и можно больше времени проводить на свежем воздухе. В столичных парках готовы более 350 спортивных площадок, на которых можно тренироваться. На 64 площадках под открытым небом начинаются бесплатные занятия йогой с инструкторами — они проводятся при температуре выше 18 градусов и при отсутствии дождя. Для реагирования на погодные условия и изменения расписания у каждого парка есть телеграм-чат.

Уточняйте расписание в ближайшем к дому или работе парке или сквере.

Расписание и условия занятий йогой на сайте https://yogavparke.ru.

Творческий вечер

Поэтэсса Лариса Рубальская назвала свой творческий вечер «Взрослая женщина». Рубальская читает стихи, общается с публикой, рассказывает интересные истории из жизни и даже поет. Музыку к ее новому стихотворению «Взрослая женщина» написал Игорь Слуцкий, а спел получившуюся песню Михаил Шуфутинский. В этой песне есть слова, которые стали лейтмотивом выступления Рубальской: «Все бывают святыми и грешными, исключений из правила нет, мне так нравятся взрослые женщины со следами от прожитых лет».

Дворец на Яузе

м. «Электрозаводская», пл. Журавлева 1.

28 мая, 19:00.

От 600.

Концерт

Полина Гагарина презентует новую программу «Навсегда». Режиссеры шоу используют самые современные технологии: с их помощью, в частности, Полина будет перемещаться с одной сцены на другую (чтобы всем было видно). Гагарина представит песни, написанные в разные периоды ее жизни. У старых композиций будут новые аранжировки, прозвучат и новинки. На сцену вместе с мамой выйдут сын и дочь певицы.

СК «Мегаспорт»

м. «ЦСКА», Ходынский б-р, 3.

27 мая, 19:00.

От 1600.