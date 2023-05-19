Афиша Москвы: премия телеканала RU.TV и спектакль «Тихий Дон»

Премия телеканала RU.TV

Дима Билан, Николай Басков, Владимир Пресняков, Анна Асти, Джони, Полина Гагарина, Люся Чеботина, Григорий Лепс, Клава Кока, Сергей Лазарев и другие звезды выступят в одном концерте. Артисты исполнят свои хиты на церемонии вручения Русской музыкальной премии телеканала RU.TV.

«Крокус Сити Холл»

м. «Мякинино», ул. Международная, 20.

23 мая. 20.00.

От 2000.

Сказка «Петя и Волк»

Музыкальная сказка Сергея Прокофьева «Петя и Волк» может быть интересна не только детям, но и родителям.

С музыкантами оркестра Олега Меньшикова на сцену выходит ведущий (каждый раз актеры меняются) - вместе они расскажут известную историю. Петя выйдет за порог дома, а Волк отправится ему навстречу - на этом пути героев ждут опасные приключения и шуточные перевертыши.

«Мы хотим найти в «Пете и Волке» связь с современностью, - говорит режиссер Карина Бесолти. - И понять, как информационные технологии трансформировали детское и подростковое восприятие и каким должен быть сценический сторителлинг сегодня».

Мероприятие можно посетить по Пушкинской карте.

Театр Ермоловой

м. «Охотный Ряд», ул. Тверская, 5/6.

21 мая. 12.00. 15.00.

От 400.

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Спектакль «Тихий Дон»

Режиссер спектакля «Тихий Дон» Дмитрий Петрунь постарался вместить в трехчасовой спектакль самые яркие моменты жизни героев романа Михаила Шолохова. В центре сюжета, естественно, Григорий Мелехов, угодивший в жернова исторических и личных потрясений.

Григория по очереди играют Дмитрий Миллер и Марк Богатырев, Аксинью - Александра Никифорова и Татьяна Арнтгольц. Кстати, Богатырев и Арнтгольц в жизни - муж и жена. Также в ролях Надежда Бабкина, Валерий Афанасьев, Михаил Горевой, Наталия Егорова, артисты театра «Русская песня».

Театр «Русская песня»

м. «Проспект Мира», Олимпийский проспект, 14.

18, 19 мая. 19.00.

От 700.