Афиша Москвы: фестиваль котов и квест от «Союзмультфильма»

Каждый бездомный кот мечтает о любви и теплых коленках хозяина. В ответ Мурзик готов стать настоящим антидепрессантом для приютившего его человека. Фестиваль, где можно забрать домой бездомного четвероного друга, - отличный шанс для пушистого зверька найти свою семью. В эту субботу хозяев ищут сразу несколько очаровательных котов. Обаятельный рыжик Валера, пережившая лютые морозы Солнышко, обожающая обнимашки Ася, мисс «Роскошные усы» Бемоль и многие другие.

Гостям мероприятия обещают пироги и живую музыку в исполнении лауреатов международных конкурсов.

« Авиакоты и люди »

» м. «Семеновская», ул. Щербаковская, 40.

13 мая. 13.00. Вход свободный.

Квест

К пятилетию со дня выхода первой серии анимационного проекта «Приключения Пети и Волка» «Союзмультфильм» запустил квест, участники которого смогут побывать в инсценированном пространстве мультсериала. Площадка квеста находится в специальном вагоне с четырьмя комнатами, в которых можно погрузиться в атмосферу мультвселенной.

Команда (от двух до шести человек) в сопровождении ведущего разгадывает головоломки, требующие включать логику, внимательность и ловкость. Напомним, мультсериал ориентирован на подростковую аудиторию и рассказывает о приключениях мальчика Пети из Санкт-Петербурга и его друга, говорящего Волка.

Киностудия « Союзмультфильм »

« » м. «ВДНХ», ул. Академика Королева, 21, стр. 1.

12, 13, 14 мая. С 11.00 до 18.00 - каждый час.

От 400.

Концерт

Концертная программа Владимира Маркина называется «Только для своих 2023». Шлягеры Маркина многие знают наизусть - это «Колокола», «Сиреневый туман», «Царевна-Несмеяна», «Я готов целовать», «Палуба», «Белая черемуха», «В доме восемь», «Королева», «Ольга» и другие песни, которые обязательно прозвучат на концерте. Маркин выступит в сопровождении Образцово-показательного оркестра Войск национальной гвардии Российской Федерации.