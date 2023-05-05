День Победы в Москве: куда сходить и что посмотреть

В Москве на День Победы запланировано много тематических мероприятий. 9 Мая будет бесплатный вход в Музей Победы и его филиалы. В концертном зале «Зарядье» пройдет концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя...», а в «Москонцерте» - программа «Эх, путь-дорожка фронтовая!». На разных площадках столицы состоятся мероприятия, где исполнят песни военных лет.

В детском музыкально-драматическом театре «Поколение» в сопровождении симфонического оркестра представят музыкальный спектакль «Севастопольский вальс».

В МХТ им. Чехова спектакль «Сталинград-Волгоград» - зрители окажутся на экскурсии по современному Волгограду и услышат через шум центральных улиц голоса тех, благодаря кому этот город выжил и стал героем 80 лет назад.

На ВДНХ в Музее Гаража особого назначения работает выставка ретроавтомобилей «Парад «Побед». В 10 утра 9 Мая по федеральным телеканалам покажут парад Победы, который пройдет на Красной площади.

Гимнастика и музыка

Два концерта, посвященных Дню Победы, пройдут при участии звезд сборной команды России по художественной гимнастике.

9 Мая знаменитые гимнастки выступят в одном концерте с певицей и композитором Викой Цыгановой.

10 мая сборная России выступит в гала-концерте - под аккомпанемент Московского государственного академического симфонического оркестра. Запланировано участие чемпионок главных мировых стартов по художественной гимнастике: Дины и Арины Авериных, Лалы Крамаренко, сборной команды России в групповых упражнениях и других сильнейших спортсменок национальной сборной.

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой

м. «Лужники», ул. Лужники, 24, стр. 24.

9 мая. 19.00. 10 мая. 19.00.

От 1000.

Лариса Долина и ученики

Лариса Долина и ее лучшие студенты представляют новую концертную программу. Выступать будут в сопровождении биг-бенда. Будет звучать джаз и эстрадные композиции.