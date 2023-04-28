Афиша Москвы: международный фестиваль «Дорога на Ялту» и финал шоу «Маска»

Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» пройдет в пятый раз. Артисты исполнят советские песни о Великой Отечественной войне. На гала-концерте 15 иностранных участников споют эти песни на своих родных языках в дуэтах с Зарой, Ярославом Сумишевским, Екатериной Гусевой, Алексеем Маклаковым и другими известными актерами и музыкантами.

Конкурсанты добавляют в композиции частичку своей культуры, поэтому непривычно и необычно звучат «Пора в путь-дорогу» (на португальском), «В лесу прифронтовом» (на французском), «Катюша» (на персидском), «С чего начинается Родина» (на албанском), «Мгновения» (на испанском), «Случайный вальс» (на китайском), «До свидания, мальчики» (на иврите)... По традиции каждый год все участники на сцене поют «День Победы», солирует председатель жюри фестиваля Лев Валерьянович Лещенко (на фото).

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Онлайн-трансляцию можно смотреть на сайте doroganayaltu.ru .

. Государственный Кремлевский дворец

м. «Александровский сад», ул. Воздвиженка, 1.

2 мая. 19.00. От 500.

Концерт

30 апреля - международный день джаза. Трубач Вадим Эйленкриг отмечает праздник концертом со своим коллективом в рамках проекта «Музыка под куполом». Можно послушать джаз и заодно ознакомиться с космическим музейным пространством, ведь концерт пройдет в павильоне № 34 на ВДНХ - Центр «Космонавтика и авиация». Вход на концерт - по билетам в Центр «Космонавтика и авиация».

ВДНХ

м. «ВДНХ», проспект Мира, 119 В.

30 апреля. 20.00.

500.

Шоу

Поклонники телешоу «Маска» могут попасть на съемки финала четвертого сезона, который выйдет в эфире НТВ. Можно вживую посмотреть выступления масок и на реакцию жюри. Ну и,конечно, первыми узнать, кто скрывается под красочными костюмами.