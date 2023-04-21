Афиша Москвы: 20 лет «Фабрике звезд» и концерт Басты

В честь дня рождения знакового телепроекта нулевых на одной сцене споют звездные участники разных лет. Проведет концерт Яна Чурикова: «Приходите, споем вместе «фабричные» хиты, которые уже играют в голове!»

А это «Высоко» Юлии Савичевой, «Плачут небеса» Доминика Джокера, «О нем» Ирины Дубцовой, «Одна звезда» Стаса Пьехи... Также на юбилейном шоу споют Зара, Марк Тишман, Прохор Шаляпин, Наталья Подольская, Корнелия Манго, группа «Тутси», Юлия Паршута, Дмитрий Колдун, Роман Архипов, Михаил Гребенщиков, Антон Зацепин, Света Светикова и др.

MusicMediaDome

м. «Площадь Ильича», ш. Энтузиастов, 5, cтр. 2.

22 апреля. 19.00. От 2500.

Концерты Басты

У Василия Вакуленко пять дней подряд большие концерты в Москве на двух разных площадках. 19 - 20 апреля в Московском Доме музыки Баста с симфоническим оркестром исполнит свой лучший репертуар. А 21, 22 и 23 апреля во Дворце спорта «Мегаспорт» музыкант споет треки «Моя игра», «Сансара», «Ты моя вселенная», «Медлячок», «Когда я смотрю на небо» и др. уже в более привычном виде. Кстати, свой 43-й день рождения Баста встретит на сцене 20 апреля.

Московский международный Дом музыки

м. «Павелецкая», Космодамианская наб., 52, стр. 8.

19, 20 апреля. 20.00. От 1500.

« Мегаспорт »

» м. «ЦСКА», Ходынский б-р, 3.

21 - 23 апреля. 19.00. От 1500.

Шоу «Однажды в России»

Телешоу ТНТ «Однажды в России» отмечает 10-летие большим концертом. Звезды проекта сыграют сатирические скетчи и сами, и с приглашенными знаменитостями. Смешить будут по традиции историями обычных людей с их проблемами, маленькими и большими радостями, горестями, недостатками и достоинствами. Артисты шоу «Однажды в России» не любят жаловаться на проблемы, они над ними смеются. На сцене - Ольга Картункова, Яна Кошкина, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Екатерина Моргунова и др.