Афиша Москвы: Пасхальный фестиваль и телешоу «Романтика романса»

XХII Московский Пасхальный фестиваль пройдет с 16 апреля по 9 мая более чем в 50 городах России. Программа МПФ обширная, особое внимание будет уделено 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова, отмечавшемуся в начале апреля.

Маршрут Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева (на фото), являющегося художественным руководителем МПФ, традиционно будет самым насыщенным из всех фестивальных направлений. Кульминацией благотворительной программы фестиваля станет концерт оркестра Мариинского театра на Поклонной горе 9 мая.

16 апреля - 9 мая. Ищите программу фестиваля в вашем городе на сайте https://www.easterfestival.ru.

Телешоу «Романтика романса»

На съемки новых выпусков телепрограммы «Романтика романса» приглашают зрителей. Ведущие - Екатерина Гусева и Евгений Кунгуров. 16 апреля днем снимают две передачи: «Джентльмен удачи Геннадий Гладков» (поют Леонид Серебренников, Лилия Волкова, Дмитрий Ермак, Лили Болгашвили, Виталий Ленский, Карина Аванесова, Андрей Смирнов) и «Заседание продолжается…» с композитором Александром Зацепиным (участвуют Аглая Шиловская, Дмитрий Ермак, Анна Гученкова, Елена Максимова, Сергей Плюснин, Карина Аванесова, квартет «Ракорд»).

КЦ « Меридиан »

» м. «Калужская», ул. Профсоюзная, 61.

15, 16 апреля. 13.00, 19.00.

От 650.

Концерт

Легендарный белорусский ансамбль «Песняры», бережно сохраняющий творческое наследие своего руководителя Владимира Мулявина, выступит с большим концертом: будет живой звук и хорошо всем известные песни - «Вологда», «Молодость моя, Белоруссия», «Беловежская Пуща», «За полчаса до весны», «Алеся», «Александрина»...